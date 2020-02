“I’am the type of woman you can´t control” (Yo soy el tipo de mujer que no puedes controlar), es la frase con letras blancas que luce estampada en el polo de Naydú Evelyn Auris Andrés, de 28 años. La frase, el polo y el short que lleva puesto se han pintado de rojo por su sangre. Su expareja Alex Rober Cotrina Solis le ha desfigurado el rostro con los restos de vidrio de un espejo. La hija de Naydú, de apenas 3 años de edad, fue testigo de todo.

Naydú, de 28 años, junto a su pequeña hija de 3 años. (Foto: FB)

Cerca de las 4 de la madrugada del domingo último, la sobrina de Naydú llegó desesperada a la comisaría de Huaura. Según cuenta el mayor Antonio Bartolo, comisario de esa jurisdicción, la joven de 18 años llegó a pedir auxilio para su tía. Naydú le había enviado mensajes desesperados por Whatsapp diciéndole que Alex Cotrina había llegado a su casa y estaba golpeando la puerta con violencia para que lo dejara entrar.

Ese fue el último mensaje que recibió de Naydú. Cuando la policía llegó a su casa, ella lucía ensangrentada con el rostro desfigurado. Su hija de 3 años no dejaba de llorar. Él estaba con las manos bañadas en sangre. En el piso del dormitorio habían restos de vidrio de un espejo.

Él es Alex Rober Cotrina Solis acusado de intento de feminicidio. (Foto: FB)

Luego que Naydú enviara los mensajes de auxilio a su sobrina, su expareja logró entrar a la casa, al parecer, trepando por la ventana de la cocina. Él intentó agredirla con un cuchillo, ella logró empujarlo pero en el forcejeo cayó sobre el espejo. Alex cogió los pedazos de vidrio y, tras golpearla, empezó a cortarle la cara. Todo esto sucedía delante de la pequeña de 3 años.

La policía llegó a la casa tras ser alertada por la familia y vecinos de Naydú. Álex fue detenido y trasladado a la comisaría de Huaura. La joven y su hija fueron llevadas al hospital regional de Huacho. Según informó el MIMP, el personal del CEM le brindó asistencia psicológica tanto a ella como a su hija. La menor está bajo el cuidado de sus familiares.

#Huacho | Desde ayer, estamos junto a Naydú, víctima de presunta tentativa de feminicidio por parte de su expareja, quien está detenido en la Comisaría de #Huaura. Nuestros profesionales del programa #Aurora también acompañan a su hija para darle el apoyo psicológico que necesita — Ministerio de la Mujer y Pob. Vulnerables (@MimpPeru) February 3, 2020





Había sido denunciado

Esta no es la primera vez que Álex ataca a Naydú. Según confirmó la policía, ella lo denunció dos veces el año pasado por agresión. Ante esto, la abogada del CEM de Huaura solicitó las medidas de protección para la joven ante el Juzgado de Familia.

Pese a que, según su certificado médico, Naydú se encuentra con riesgo severo, ella se presentó a las oficinas del CEM para ser evaluada psicológicamente. Aseguró que continuará el proceso legal contra su expareja.

El fiscal provincial titular, Jimmy Yábar Minaya, del Tercer Despacho de Investigación Preparatoria de la Fiscalía Corporativa de Huaura, solicitó nueve meses de prisión preventiva para el agresor ante el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura, por los presuntos delitos de feminicidio en grado de tentativa, y de violencia y resistencia a la autoridad.

Se espera que el Juzgado señale fecha y hora de la audiencia de prisión preventiva, en tanto que la Fiscalía ya presentó la denuncia penal contra el sujeto.

El agresor se encuentra detenido en Huaura. (Foto: PNP)

¿Dónde denunciar?

De ser testigos o víctimas de violencia es fundamental denunciar y buscar ayuda especializada, ser indiferentes es parte del problema. Lo que se sugiere es llamar de inmediato a la policía. En caso que la víctima sea un familiar, amiga o conocida se aconseja ofrecerle apoyo y seguridad para que denuncie. Los agentes de la policía ubicados en las comisarías del país tienen la obligación de atender las denuncias por violencia a través de un protocolo.

Otro de los canales son los Centros de Emergencia Mujer (CEM). Estos son servicios públicos especializados y gratuitos para víctimas de violencia familiar y sexual. Están ubicados en todo el país y la mayor parte están al lado de las comisarías.

También está habilitada la Línea 100, servicio telefónico gratuito a nivel nacional especializado en brindar información, orientación y soporte a las víctimas de violencia o maltrato. Se puede acceder marcado el 100 desde cualquier teléfono fijo, público o celular durante las 24 horas del día.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene habilitado además, un servicio de chat para prevenir situaciones de riesgo y violencia física, sexual o psicológica. Se debe entrar desde cualquier dispositivo con internet a www.mimp.gob.pe/chat100

Las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer cuentan con la línea gratuita 0800-00205 para recibir denuncias desde todo el país.