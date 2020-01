El rostro de Jorge Arnaldo Osorio Carrillo circuló en redes sociales tras aparecer en un video grabado por una joven. Ella lo acusó de haberse estado masturbando a su lado, en el interior de un bus de transporte público. Este hecho ocurrió el pasado 6 de enero a las 12:45 horas.

La Policía Nacional del Perú identificó al sujeto e informó a la Fiscalía de la Nación para que se proceda con su inmediata detención. Sin embargo, este miércoles se supo que Osorio Carrillo salió del país un día antes en dirección a Estados Unidos.

A este escenario se debe sumar que el mencionado sujeto no podría ser encarcelado debido a su edad: tiene 84 años. Fuentes de la Fiscalía señalaron a este Diario que le correspondería la figura de responsabilidad restringida, por lo tanto no se dan los presupuestos de la detención preliminar. Sería juzgado bajo comparecencia por su edad.

Además, le correspondería ser procesado por el delito de Exhibiciones y Publicaciones Obscenas, establecido en el artículo 183 del Código Penal. “Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años el que, en lugar público, realiza exhibiciones, gestos, tocamientos u otra conducta de índole obscena”, señala esta disposición.

Al ser una pena menor, no le correspondería prisión preliminar y tendría que firmar un acta cada cierto tiempo, fijar un domicilio, no variar de domicilio, no acudir a lugares de dudosa reputación y seguir las reglas de conducta que establece el juzgado.

La denuncia fue remitida por el Primer Despacho de la Quinta Fiscalía Provincial Corporativa Transitoia Especializada en Violencia contra la Mujer. El caso está en manos de la fiscal Provincial, Berenise Romero Ohama, quien evalúa el caso para disponer las diligencias que correspondan.