Un adolescente permanece en estado crítico tras ser víctima de un atropello ocurrido el 30 de mayo en el distrito de Surco alrededor de las 4:00 p.m. en el cruce de las avenidas Manuel Olguín y El Derby, donde el menor fue impactado mientras se desplazaba en bicicleta junto a dos amigos.

El vehículo involucrado, una camioneta con placa BYW-276, era conducido por Junior Michaels Acevedo Chávez, de 34 años, quien impactó al menor y lo lanzó contra el pavimento, ocasionándole lesiones de extrema gravedad.

Tras recibir primeros auxilios de transeúntes, el menor fue trasladado de emergencia a la Clínica San Pablo, donde se le diagnosticó hemorragia encefálica de localizaciones múltiples, lo que motivó su ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La familia del afectado revela que, hasta la fecha, el paciente se mantiene en coma inducido y ha sido sometido a diversas intervenciones quirúrgicas debido a su delicado estado de salud.

La familia del menor denuncia que los gastos médicos acumulados hasta el 8 de junio ascienden a S/ 111,939.53, cifra que aseguran han asumido de manera exclusiva por sus propios medios. Según los deudos, el conductor no ha realizado ningún aporte económico, ni siquiera parcial, para cubrir las prestaciones derivadas del accidente.

Investigado reconoce gravedad del accidente

En su manifestación policial el mismo día del siniestro, Acevedo Chávez reconoció la gravedad de lo ocurrido y afirmó que los gastos estaban siendo cubiertos por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) de su unidad. La familia sostiene, sin embargo, que esa versión no se ajusta a la realidad y que el conductor no ha mostrado interés en la evolución del estado de salud del menor.

Acevedo Chávez es investigado por el presunto delito de lesiones culposas graves por inobservancia de reglas de tránsito. Se informó, además, que el implicado habría eliminado sus perfiles en redes sociales tras el accidente.