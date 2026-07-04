El impactó dejó en estado crítico al menor de edad, quien sigue en coma desde el 30 de mayo. (El Comercio)
El impactó dejó en estado crítico al menor de edad, quien sigue en coma desde el 30 de mayo. (El Comercio)
Por Redacción EC

Un adolescente permanece en estado crítico tras ser víctima de un atropello ocurrido el 30 de mayo en el distrito de Surco alrededor de las 4:00 p.m. en el cruce de las avenidas Manuel Olguín y El Derby, donde el menor fue impactado mientras se desplazaba en bicicleta junto a dos amigos.

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