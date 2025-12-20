Un cartucho de dinamita fue dejado en la clínica Montesur, ubicada en la avenida El Polo, en el distrito de Surco, generando alarma entre el personal y usuarios del establecimiento. El hecho ocurrió cuando un sujeto llegó a la recepción con una caja negra y la dejó sobre el mostrador antes de retirarse del lugar.

De acuerdo con el reporte, al revisar el contenido del paquete, el personal de seguridad detectó que se trataba de un explosivo. El cartucho tenía escrito un nombre, lo que incrementó la preocupación en el establecimiento. Tras el hallazgo, se dio aviso inmediato a la Policía Nacional del Perú.

Surco: hallan cartucho de dinamita en entrada de clínica de la av. El Polo. La Policía retiró el explosivo



Efectivos policiales llegaron al lugar, procedieron a cercar la zona como medida de seguridad y retiraron el artefacto explosivo. No se reportaron personas heridas ni daños materiales durante la intervención.

Según información difundida por Canal N, el nombre escrito en el cartucho corresponde a Aldo Aguilar, quien sería trabajador de la clínica y se desempeñaría en el área de almacén. Además, se informó que esta persona habría sido agredida hace dos días.

La Policía Nacional maneja como una de las hipótesis que el hecho estaría vinculado a delincuentes que buscan intimidar al trabajador y atentar contra su vida. No obstante, el caso continúa en investigación para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias del incidente.

Policía investiga hallazgo de dinamita en centro de salud de Surco. (Foto: Captura/Canal N)

Las autoridades indicaron que las cámaras de seguridad del establecimiento serán una pieza clave en las diligencias. La clínica cuenta con más de cinco dispositivos de videovigilancia que podrían aportar información relevante sobre la persona que dejó el paquete.

