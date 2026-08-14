En una rápida intervención de la Policía Nacional del Perú de Monterrico -Surco (PNP), se logró detener a cuatro delincuentes, que minutos antes habían secuestrado a un comerciante en el distrito de San Juan de Luriancho al promediar las 6:30 a. m. de hoy, viernes 14 de agosto.
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