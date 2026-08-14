En una rápida intervención de la Policía Nacional del Perú de Monterrico -Surco (PNP), se logró detener a cuatro delincuentes, que minutos antes habían secuestrado a un comerciante en el distrito de San Juan de Luriancho al promediar las 6:30 a. m. de hoy, viernes 14 de agosto.

Al interior del vehículo se halló a la víctima y a los cuatro sujetos que portaban indumentaria falsificada de la institución para concretar sus atracos.

Primeras investigaciones arrojan que los sujetos ya se habían puesto en contacto con sus familiares para exigir el pago de S/ 3,000 a cambio de no atentar contra su vida.

Las fuerzas del orden encontraron un revólver con municiones aptas para el disparo, sustancias ilícitas como marihuana y cocaína; y S/159 en efectivo junto a una libreta con apuntes minuciosos que contenía datos y registros de conductores que habrían sido extorsionados previamente bajo la misma modalidad.

Los detenidos fueron trasladados de inmediato a la comisaría de Monterrico, donde la PNP y el Ministerio Público realizaron las diligencias correspondientes para determinar la organización de la red criminal y corroborar la identidad de los otros agraviados que figuran en la libreta incautada.

¿A quién llamar en caso de un delito?

En caso de una emergencia o delito en curso en Perú, debes marcar el 105 para comunicarte con la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú o el 111 si se trata específicamente de un caso de extorsión.