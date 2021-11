La Policía Nacional, con ayuda de serenos de Surco, logró detener a un sujeto que intentó huir por la avenida Tomás Marsano; sin embargo, el hombre de nacionalidad venezolana terminó por estrellar su moto contra un camión pequeño.

De acuerdo a la Municipalidad de Surco, el detenido, identificado como José Antonio Medrano Orca (21), fue captado por las cámaras del Centro de Control de Operaciones cuando huía de un agente motorizado.

Según las primeras pesquisas, el extranjero habría intentado cometer un robo al paso. Tras ser detenido, primero dijo que iba a toda prisa porque su pareja iba a dar a luz. Después salió con que el policía lo seguía porque “se enamoró de él”.

“Porque se enamoró de mí, porque se enamoró de mi moto”, señaló. Al ser consultado si estaba haciendo algo ilícito, el detenido aseguró que “no”: “No tengo ni arma, ni nada. No estoy robando, no estoy haciendo nada. Trabajo en un restaurante, todos los días me tengo que parar temprano para llegar a mi trabajo”, precisó.

El sujeto fue intervenido por agentes del Serenazgo y policías | Foto: Municipalidad de Surco

Además, reiteró que era perseguido por los agentes policiales debido a que uno de ellos se “enamoró” de él. “Porque se enamoró de mí. A la primera le dije ‘qué pasa’. Me dio un golpe en la espalda”, añadió José Antonio Medrano.

El intervenido tuvo que ser reducido a la fuerza, siendo enmarrocado boca abajo sobre la pista. “La moto estaba sorteando los vehículos para escapar a San Juan (de Miraflores). Indicaba que no paraba porque estaba apurado tratando de ir a un hospital ya que tenía un familiar enfermo. En todo momento desacató a la autoridad”, mencionó el sereno de apellido Peña.

Paramédicos de la Brigada de Rescate de Surco acudieron a la intervención para limpiar las heridas que se hizo el detenido tras chocar. El sujeto fue derivado a la comisaría de Surco para indagar si se trata de algún raquetero buscado por la Policía.

