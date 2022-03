Agentes de la Policía Nacional capturaron el último sábado a un fiscalizador de la Municipalidad de Santiago de Surco denunciado por extorsionar a un comerciante de nacionalidad venezolana.

Según el noticiero América Noticias, el acusado José Vivar Chalco (52) exigía más de S/2.000 al dueño del negocio para que le permita operar en su local que había sido cerrado y además multado.

El matinal difundió un extracto de un audio que involucra el trabajador municipal:

Dueño del negocio: ¿Y no se puede hacer por ejemplo que esos S/2.200 yo te dé S/1.200 antes y me dejes trabajar y yo en 10 días te dé el resto, José?

José Vivar: No, eso no es así, loco. Sino hace rato te hubiera dicho: ya por partes. Tú sabes que esto no es un mercado.

D: Me están poniendo una unidad tributaria que son S/4.400.

J. V.: La mitad paga.

D: Me vas a quitar S/2.500. Cuádrame, aunque sea S/1.500.

J.V.: No va a querer mi superior. Lo único que me pueden atracar es hasta S/2.200. Es lo único que lo puedo bajar, no va a querer. Si no tú sabes. No es obligación, mano. No es obligación.

D: Si me cae después la municipalidad.

J. V.: No te va a caer porque estoy hablando con el superior. Mi jefe, el bravo.

D: ¿Quién es tu jefe?

J.V.: El superior, el que manda a todos nosotros. Te voy a dar un borrador para que lo hagas igualito. Pidiendo el levantamiento nada más.

D: ¿Y abro mañana mismo?

J.V.: Así es.

D: No me vaya a engañar mi hermano.

J.V.: Pierde cuidado, somos transparentes.

Según la investigación de la Policía Anticorrupción, Vivar Chalco extorsionó al comerciante. Imágenes difundidas por la matinal muestra cuando el fiscalizador era detenido en un restaurante de la Av. Aviación como parte de un operativo.

En manos del trabajador del área de Fiscalización de la Municipalidad de Surco se encontró S/1.000 en billetes que previamente habían sido fotocopiados y entregados por el comerciante extranjero, cuya identidad se mantiene en reserva.

José Vivar Chalco fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios por el presunto contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo.

La Municipalidad de Surco informó a este diario que emitirán un comunicado respecto a este caso en las próximas horas.

