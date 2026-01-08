Un nuevo ataque contra el transporte se registró esta madrugada, cuando delincuentes asesinaron a un pasajero e hirieron a dos personas que iban dentro de una combi que realizaba el servicio de colectivo en el paradero Soyuz, en la Panamericana Sur, frente al Mall del Sur, distrito de Surco.

América Noticias indicó que dos hombres bajaron de una camioneta y dispararon a quema ropa contra la unidad de transporte informal. La víctima, que estaba en el asiento del copiloto, recibió un disparo en la cabeza falleciendo en el acto.

El estado de salud de ambos sobrevivientes se mantiene bajo observación médica. Foto: América Noticias

En tanto, una mujer que lo acompañaba sufrió un impacto de bala en el brazo izquierdo, siendo llevada al hospital Casimiro Ulloa. El chofer de la unidad, quien también resultó herido, fue trasladado de emergencia al hospital María Auxiliadora. Pese a la ráfaga de disparos, el resto de los pasajeros no resultó afectado.

PNP inicia investigación tras ataque

En el lugar de los hechos se hallaron cerca de 11 casquillos de bala esparcidos frente a la puerta del piloto. La policía informó que los atacantes huyeron aprovechando la oscuridad de la zona.

Las autoridades informaron que el estado de salud de ambos sobrevivientes permanece bajo observación médica luego del violento incidente.

Posible cobro de cupos en la zona

El matinal sostuvo que el violento ataque al parecer se trataría de bandas criminales dedicadas al cobro de cupo en rutas rumbo al sur.

La PNP inició las diligencias correspondientes para identificar a los autores del crimen mediante las versiones de los testigos. Tras concluir las diligencias del Ministerio Público en el lugar, el cuerpo del fallecido fue trasladado a la Morgue Central.

Cabe indicar que Lima ha empezado la primera semana del 2026 con varios crímenes, ya que se han registrado más de 10 asesinatos en distintos puntos de la capital. Todos los casos fueron perpetrados con armas de fuego y bajo la modalidad del sicariato, en pleno estado de emergencia.