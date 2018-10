Surco: ¿quién era el sujeto abatido en persecución y balacera?

Escondidos detrás de sus balcones o agachados bajo el tablero de los autos. Así permanecieron durante varios minutos muchos vecinos de Surco, quienes ayer presenciaron con pánico cómo un delincuente era abatido por agentes de la Policía Nacional en el cruce de las avenidas Mariscal Castilla y La Merced.



La persecución policial se inició aproximadamente a las 10:00 a.m. en la avenida Parinacochas, en La Victoria. El sujeto identificado por la policía como Luis Alberto Crevoisier Martínez, de 49 años, no respetó la luz roja y fue intervenido por una patrulla; sin embargo, y pese al reiterado pedido de las autoridades, no se detuvo para identificarse y huyó hacia la Vía Expresa.

Pese a que se activó el Plan Cerco, que cierra las salidas y entradas a lo largo de dicha arteria, el sujeto pudo ingresar a la vía exclusiva del Metropolitano con dirección sur hasta la estación Mercado de Flores (Barranco). Tras ello giró e ingresó a la avenida Mariscal Castilla.

“En todo momento los agentes que lo seguían, en motocicletas y patrulleros, lo conminaban a que se detuviera. Antes de llegar al punto donde fue detenido golpeó y arrastró una moto policial unos 30 metros. Tras ello se detuvo y fue rodeado, pero luego intentó huir nuevamente arremetiendo contra los policías. Es ahí cuando los agentes disparan”, informó el jefe de la Región Policial de Lima, general PNP Gastón Rodríguez, en canal N.

Crevoisier Martínez recibió un disparo en la cabeza y fue trasladado de emergencia al hospital Casimiro Ulloa. Falleció en el camino.

Otros disparos impactaron en viviendas aledañas. “Hemos visto dos balas. Una en la puerta de vidrio templado y otra en la pared del edificio”, aseguró una vecina.

Rodríguez precisó que dentro del vehículo se encontraron botellas vacías de bebidas alcohólicas, pero no armas de fuego. Avaló el desempeño de los agentes policiales. Dijo que “actuaron en defensa propia” según el Decreto Legislativo 1186, que regula la legalidad, necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza.

“El sujeto [Crevoisier] utilizó el vehículo como un arma. La policía tiene la necesidad de actuar con firmeza en estos casos. Basta que la integridad de un agente esté en peligro para que pueda hacer uso de su arma. Los peritos están analizando si estaba bajo los efectos de sustancias alucinógenas o psicotrópicas que serán consignadas en la elaboración del informe”, precisó Rodríguez.

De igual modo, a través de la cuenta de Twitter del Ministerio del Interior, el titular de la cartera, Carlos Morán, respaldó la acción policial. “Esta rápida y enérgica intervención permitió que ese policía hoy retorne a casa para abrazar a su familia”.

En videos difundidos a través de redes sociales se observa a unos 15 agentes que dispararon contra la camioneta negra Honda, que usaba la placa A2T-224. Según la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), esta matrícula está registrada a nombre de la empresa Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros.

“Se realizan las averiguaciones para saber por qué los registros de propiedad no han sido actualizados. La unidad fue declarada como pérdida total de un siniestro atendido. La indemnización fue pagada al asegurado. El resto fue vendido siguiendo todos los procedimientos correspondientes”, respondió ayer esta empresa a El Comercio.

—Récord criminal—

El jefe de la Región Policial de Lima precisó que Crevoisier Martínez tenía antecedentes policiales por hurto agravado, robo y posesión de drogas. Además, en junio del 2001 fue expulsado de Corea del Sur al ser sindicado como autor de un homicidio.

Sin embargo, los antecedentes criminales de Crevoisier se remontan a mucho más atrás. En 1993 fue sindicado como el asesino de un suboficial de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), a quien le robó un auto en Surco.

Diez años más tarde, Crevoisier asesinó de tres disparos a un comerciante porque este habría iniciado una relación amorosa con su ex esposa. En ese momento, la policía lo detuvo en La Victoria cuando se preparaba para huir del país. Le decomisaron un pasaporte con una identificación falsa. Fue inculpado, además, por los delitos contra la fe pública y peligro común, por no contar con licencia de armas de fuego. Sin embargo, recuperó su libertad.

Tres años más tarde fue detenido por la policía, luego de protagonizar una persecución y un tiroteo en Los Olivos e Independencia, como parte de la banda Los Satanaces, que se dedicaba al robo de partes de autos y a adulterar placas de vehículos. Junto con él fueron detenidas otras dos personas acusadas de robar más de 50 autos y camionetas.

En el 2016, nuevamente participó en una persecución en Surco, cuando escapaba luego de haber cometido un robo en una vivienda. Luis Crevoisier fue detenido a la altura del puente El Derby con otras tres personas. Pero volvió a quedar libre. En ese momento la policía denunció que el vehículo usado para la huida tenía una placa diplomática, pero esta había sido clonada. 

Ficha

Sujeto abatido vivía en La Victoria

Luis Crevoisier nació en Lima el 24 de abril de 1969, según su ficha del Reniec. Vivía en La Victoria. En el registro figura como soltero.

