Surquillo: abogado acusado de tocamientos a modelo fue denunciado también por violación

El abogado Adolfo Bazán Gutiérrez, a quien la modelo Macarena Vélez lo denunció por tocamientos indebidos en una discoteca de Lince, cuenta con otra denuncia por abuso sexual. En junio del año pasado, una joven de 24 años denunció que Bazán Gutiérrez la violó en el estacionamiento de un edificio de Surquillo. Las cámaras de seguridad del inmueble, ubicado en la cuadra 41 Av. Paseo de la República, registraron los hechos.



El video de lo ocurrido, difundido el último viernes por ATV Noticias, muestra a Bazán Gutiérrez semidesnudo sobre el asiento del copiloto de su auto, donde se encontraba la joven. Minutos después, la agraviada sale tambaleándose del vehículo, camina unos pasos hasta que se cae sentada.

Los hechos ocurrieron el 7 de junio del 2018. La mujer que sale en el video es Jhoselin Trauco, quien declaró al programa Panorama que Adolfo Bazán la habría dopado en una discoteca para llevarla a su departamento, pese a su constante negativa para ir con él. Ella asegura que luego de beber una copa de champán perdió el conocimiento y despertó en la cochera con la ropa interior abajo y con lesiones en el pecho.

"Él abusó de mí. Yo le dije reiteradas veces que no. ¿Por qué me llevó a su casa si consciente yo siempre le dije no? Él espero a que yo no pueda defenderme", contó al mencionado dominical en su edición de anoche.

- No recibió ayuda-

El día que ocurrieron los hechos en el estacionamiento. Un patrullero de la Policía Nacional acudió al lugar ante la alerta de una vecina que vio lo que pasaba en el vehículo de Bazán. Sin embargo, Jhoselin Trauco denuncia que los agentes no la quisieron ayudar pese a encontrarse semiinconsciente. Esto, debido a que el sujeto dijo que ambos eran "pareja". De hecho, en el video se muestra cómo la joven corre hacia el patrullero cuando este se retiraba y se lanza con la intención de detenerlo.



Según relató, fue un taxista quien la ayudó y la llevó a la comisaría. Por este caso, el abogado fue recluido preventivamente en el penal de Lurigancho el 10 de julio de 2018. Panorama señala que fue liberado el 1 de diciembre con comparecencia restringida.

Agraviada denuncia que policías no la socorrieron pese a encontrarse semiinconsciente. (Panorama)

- Respuesta de los padres-

En el informe que emitió ATV Noticias el último viernes, una reportera logró acercarse al padre de Bazán Gutiérrez, propietario del departamento donde vive el acusado. Este se negó a responder las preguntas de la periodista. “I don’t speak spanish”, dijo.



Los vecinos donde vive Adolfo Bazán han pedido su expulsión. Carlos Cárdenas, presidente de la junta de propietarios, anunció que tomarán otras medidas para garantizar la seguridad del edificio ante el comportamiento del inquilino.



- Otras denuncias -

La semana pasada, la modelo Macarena Vélez, quien participaba en el reality 'Esto es guerra', denunció que Bazán Gutiérrez la beso a la fuerza y grabó sus partes íntimas cuando ella se encontraba en un “estado inconsciente” dentro de una discoteca.



A través de su cuenta de Instagram, dijo sospechar que el sujeto le colocó algún tipo de sustancia en su bebida para doparla. La joven acudió a la comisaría de Lince para interponer la denuncia.



Estas no son las únicas denuncias. Otro video difundo por Panorama muestra cuando Bazán toca y besa a la fuerza a una joven que se encontraba dormida en la terraza del edificio. En las imágenes se ve cómo la mujer -cuya identidad no se conoce- se resiste en todo momento al accionar del abogado, quien incluso le tapa la boca. Ocurrió el 6 de mayo de 2018.