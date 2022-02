Un ciudadano de nacionalidad venezolana fue detenido tras asesinar de dos balazos en la cabeza a un limpiador de lunas de autos, en Surquillo. El intervenido señaló que cometió el crimen porque la víctima no lo dejaba trabajar en la vía pública.

“No me dejaba trabajar. Él no me quería dejar trabajar más. Por eso ha pasado, por defender la comida de mis hijos. Soy un venezolano que tuve un pasado en Venezuela y vine aquí a trabajar honradamente, me he ganado mi dinero honradamente sin hacer daño a nadie”, dijo Joel David Zambrano Echenique durante su testimonio ante la Policía Nacional.

Un video difundido por el noticiero América Noticias se observa cuando Zambrano Echenique llega a la cuadra 47 de la Av. Aviación, e identifica a su víctima Jonathan Pomahualcre Pomazonco y le dispara para luego huir a bordo de una bicicleta. No obstante, el extranjero fue detenido.

“Escuché un sonido y dije que era una llanta, volteo y veo al hombre que le mete otro balazo [a la víctima]”, contó uno de los testigos del asesinato, quien prefirió el anonimato.

Mientras, ante la Policía, el asesino de 29 años no mostró arrepentimiento por el crimen cometido. El extranjero dijo que tuvo un enfrentamiento con el limpiaparabrisas en diciembre pasado.

Joel David Zambrano reporta antecedentes policiales en la ciudad de Carabobo (Venezuela) por comercialización de drogas, robo de vehículos entre otros. El sujeto permanece en la Dirincri hasta que el Ministerio Público y el Poder Judicial definan su situación.