El pasado 7 de enero una joven fue ultrajada sexualmente por Javier Elías Rezabal Pérez (30), un taxista que fue detenido el último lunes por la Policía Nacional en el distrito de Breña.



Rezabal Pérez estaba afiliado a dos aplicativos de taxis desde hace más de un año. El sujeto tiene varias denuncias y ninguna de las empresas detectó las faltas cometidas por el taxista.

Según informó Punto Final, una de las víctimas tiene 24 años y el pasado sábado cuando salió de su trabajo en un casino pidió un vehículo de la aplicación Taxi Beat en la avenida Benavides en Miraflores.

Ella tomó el taxi a las 4:30 a.m. y a los pocos minutos se desmayó y según cuenta la víctima pasó una hora hasta que ella despertó y encontró al sujeto abusando de ella. “Él arrancó el vehículo y me comenzó a golpear.

La agresión ocurrió a pocas cuadras de llegar a su vivienda y que el vigilante de la zona fue uno de los primeros en socorrerla ya que la joven se encontraba golpeada en la pista. “A pocas cuadras de llegar a mi casa el sujeto se bajó del vehículo y se subió a la parte trasera. Luego me comenzó a jalar el cabello y me golpeó”, cuenta la víctima.

Poco antes de ser capturado, el Rezabal Pérez denunció a la joven. El sujeto señaló que ella no quiso pagar por el servicio y por eso discutió con la joven, quien lo habría agredido.

-Antecedentes-

La policía confirmó que el 7 de noviembre, el sujeto fue intervenido en el parque de La Pera por cometer actos indebidos con una joven de 18 años. La joven narró que sintió náuseas y mareos luego de recibir una bebida del conductor. A pesar de que la denuncia se encuentra en el sistema policial la empresa no detectó los antecedentes del sujeto.

Otras denuncia también se habría dado en Los Olivos, el pasado 7 de enero. “Esto que me pasó es muy dramático, me ha dejado un dolor muy fuerte. Quiero que me ayuden a hacer justicia”, señala la tercera víctima.

La denuncia de la estudiante está en la comisaría de Sol de Oro. Cerca de las 3:30 de la mañana, ella junto a un compañero tomaron un taxi. Después de que el joven se bajó, Rezabal siguió con la ruta hasta que unas cuadras antes de llegar a su casa, el chófer se metió a un pasaje.

“El sale e ingresa por la parte trasera y me dice que haga todo lo que él decía porque si no me iba a matar”, señala. El hombre huyó rápidamente, pero las cámaras de seguridad registraron al vehículo.

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Javier Elías Rezabal Pérez.



