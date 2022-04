Una mujer que fue atacada en el rostro con un tenedor por su expareja pidió mayor protección a las autoridades ya que teme por su vida y la de sus hijos. Contó que el agresor, quien le desfiguró el rostro, continúa con paradero desconocido.

La víctima, en declaraciones para el noticiero América Noticias, relató que a pesar de que cuenta con medidas de protección para salvaguardar su vida, el sujeto, identificado como Marcos Aurelio Muñoz Pérez, la buscó a su vivienda y la atacó con el tenedor en la cara.

“Tengo medidas de protección que él no las ha obedecido. Él no se me puede acercar, pero aun así y no ha cumplido la ley y me ha desfigurado el rostro”, contó Fiorella Nuñez, la sobreviviente al ataque de su expareja, quien recién fue dada de alta del hospital Arzobispo Loayza.

“El papá de mis hijos intentó matarme porque no quise estar con él. No quiero estar con él porque es una persona muy agresiva”, añadió la joven de 22 años. Agregó que la relación con su expareja terminó hace tres meses.

Por su parte, la madre de Fiorella expresó su preocupación por la situación de su hija. “La sacaron inconsciente y mi hija ya reaccionó en horas de la tarde”, dijo Karin Caillaux.

La joven agraviada está siendo sometida a exámenes psicológicos y de médicos legistas a cargo del Ministerio Público.

Fiorella teme que Marcos Muñoz Pérez vuelva a agredirla. “Según dicen los policías que le harán su orden de captura para que lo puedan atrapar porque está desaparecido. Tengo que esperar, y tengo que estar escondida”, refirió.

¿Dónde denunciar casos de violencia?

La Línea 100 es el servicio gratuito, confidencial y seguro donde las víctimas o testigos pueden denunciar las 24 horas casos de violencia.

Otro de los canales son los Centros de Emergencia Mujer (CEM) (ubica aquí sus direcciones), el servicio de chat para prevenir situaciones de riesgo y violencia física, sexual o psicológica al que se accede en www.mimp.gob.pe/chat100 y la línea gratuita 0800-00205 de las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer.