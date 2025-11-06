Un vecino de San Martín de Porres lanzó una frase aterradora, pero realista frente a lo que se ha visto en los últimos años en los alrededores del sitio arqueológico El Paraíso, más conocida como la Muralla de Chuquitantas. “¡Esto se ha convertido en un cementerio y paredón de ejecutamiento!”, indicó con evidente consternación ante el asesinato, el 5 de noviembre, de dos hombres en la zona.

