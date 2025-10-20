En conferencia de prensa, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, se pronunció tras la denuncia de Margarita Haro Pinto, del Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho (Zona Media), quien denunció que es víctima de extorsión y amenazas por investigar redes criminales en dicha jurisdicción.

Gálvez Saladino dejó en claro que ningún fiscal esta solo en el ejercicio de sus funciones. “Felicitamos su trabajo y valentía. Que los criminales sepan que usted está sola. Que si bien nos van a declarar la guerra, la van a perder”, sostuvo.

En tanto, la fiscal superior Marjorie Silva Velasco, presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lima, saludó y agradeció el respaldo a todo el personal fiscal y ratificó la necesidad e importancia de que la institución cuente con mayores recursos, a fin de avanzar con las investigaciones y lograr sentencias condenatorias.

Durante la ceremonia estuvieron el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, y el comandante general de la PNP, Óscar Arriola Delgado, quienes subrayaron la importancia del trabajo conjunto entre la Policía Nacional y Ministerio Público.

Todos ellos expresaron el apoyo del personal policial a la labor fiscal y la seguridad ciudadana.

Cabe señalar que Haro recibe extorsiones por parte de una presunta organización criminal identificada como Los Pepes San Juan de Lurigancho, cuyo cabecilla sería conocido bajo el alias ‘El Colocho’.