Trabajadora del BCP da su versión tras ser denunciada de participar en robo

Luego de que el Ministerio del Interior ofreciera 15 mil soles de recompensa por información sobre Shirley Lorena Díaz Huerta, la joven de 26 años se entregó el último miércoles a la justicia y reiteró su inocencia.



Ella es acusada de participar en el asalto a una agencia del Banco de Crédito del Perú (BCP), donde trabajaba. Su pareja, Miguel Villanueva Paz, también ha sido sindicado como presunto cómplice y se encuentra detenido. El atraco ocurrió el pasado 23 de junio y los ladrones se llevaron medio millón de soles de la agencia ubicada en Breña. Tras una persecución policial, los hampones fueron detenidos y se recuperó el dinero.

En entrevista con el noticiero '24 Horas', la joven negó estar involucrada con los hechos. Según la policía, ella realizó un baile como señal para que el vigilante avise a los delincuentes e ingresen.

“Me arrepiento mil veces haber bailado durante ese momento (del robo)”, dijo minutos antes de que se entregara a la justicia. “Si yo no hubiese bailado, no me hubieran echado la culpa”, agregó.

Fue el vigilante del banco Isaías Canales Chávez, detenido, quien acusó a Díaz Huerta y a Villanueva Paz, trabajador de otra agencia del banco, de ser sus cómplices. Al respecto, la joven indicó que fue ella quien llamó a la policía y luego a su pareja para que a su vez informe de lo ocurrido a la central de alerta del BCP.

