La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sasieta, señaló a los dueños de la discoteca Thomas Restobar de Los Olivos como responsables de la tragedia que la noche del sábado terminó con la vida de 13 personas durante una operación policial en el marco de la inmovilización social obligatoria que rige hasta el lunes a las 4:00 a.m.

“Pido la máxima sanción para los responsables. Estamos hablando de homicidio doloso por afán de lucro. Esto no es Pampa Bonita, donde puedes hacer lo que te da la gana. Socios y dueños son los principales responsables”, señaló en diálogo con RPP desde la comisaría de Sol de Oro, a donde se apersonó tras conocerse la noticia.

La también ex legisladora enfatizó que los empresarios dueños del local decidieron abrir al público “sabiendo que hay emergencia sanitaria y que no puedes reunirte ni en tu casa”. Como se recuerda, desde las 10 p.m. del sábado rige la inmovilización social obligatoria que prohíbe reuniones de todo tipo hasta las 4 a.m. del lunes.

“¿Cómo puedes abrir un local para q 120 personas entren? ¿Dónde están las mascarillas? ¿Dónde esta el distanciamiento social? (...) Estamos en pandemia ¿y vienen estos empresarios piratas a robarle la vida a los chicos? Esto es responsabilidad de los empresarios, de gente que abrió un local que nunca debió abrir. Hay además policías heridos que voy a ir a visitar”, añadió.

TRAGEDIA EN LOS OLIVOS

Según un comunicado del ministerio del Interior, 13 personas fallecieron en la discoteca Thomas Restobar de Los Olivos durante una intervención policial. En la discoteca se encontraban 120 personas.

COMUNICADO URGENTE pic.twitter.com/oX0Lm90a5R — Ministerio del Interior (@MininterPeru) August 23, 2020

El General Orlando Velasco Mujica, Comandante General de la PNP, informó que los asistentes intentaron escapar durante la operación policial, utilizando para ello una puerta trasera del local. Sin embargo, la aglomeración impidió que pudieran abrir la estructura, ocasionando el tumulto y la asfixia entre los asistentes.

Además de los 13 fallecidos hay tres asistentes heridos en la clínica Jesús del Norte. También tres agentes resultaron heridos por la aglomeración. En una manifestación posterior a Radio Programas, Sasieta comentó que una menor de edad de 17 años había sido atendida por médicos.

La Policía indicó también que hay 23 detenidos por la operación y descartó el uso de armas de fuego o bombas lacrimógenas.

VIDEO RECOMENDADO

Los Olivos: siete personas intervenidas por realizar fiesta en toque de queda el 20 de agosto

Los Olivos: siete personas intervenidas por realizar fiesta en toque de queda 20/08/2020

TE PUEDE INTERESAR

Los Olivos: 13 personas mueren en discoteca durante intervención policial | FOTOS

Tragedia en Los Olivos: policía descarta uso de bombas lacrimógenas en discoteca

Los Olivos: delincuentes roban motocicleta de policía valorizada en 15 mil soles

Policía captura a hombre que se hacía pasar como médico y atendía a pacientes con COVID-19