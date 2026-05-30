Resumen

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La medida se adoptó luego de que las autoridades localizara el cuerpo de Zoila Castillo, en la jurisdicción de Uchiza. Foto: composición GEC
La medida se adoptó luego de que las autoridades localizara el cuerpo de Zoila Castillo, en la jurisdicción de Uchiza. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

Alexis Alcántara Tellería, de 42 años y principal sospechoso del doble crimen, será trasladado hacia Tarapoto, en San Martín, por disposición del Ministerio Público. La medida se adoptó luego de que las autoridades localizaran el cuerpo de Zoila Castillo, en la jurisdicción de Uchiza.

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