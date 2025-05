Cuando ocupaba el cargo de viceministro de Justicia, Juan Alcántara Medrano, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, señaló que se gestiona la concesión de un terreno para construir un nuevo centro juvenil con capacidad para 3.000 adolescentes.

Como una primera medida tras la fuga de los internos, fueron trasladados 29 infractores de ‘Maranguita’ al Anexo I de Ancón, ya que sus comportamientos ponían en riesgo la seguridad del centro de reinserción y habrían estado vinculados con la fuga.

Trasladan a internos de 'Maranguita' al Anexo de Ancón I tras fuga de menores.

Recapturan a interno de ‘Maranguita’ que escapó

Carlos Guillén Moreau, uno de los seis internos que escapó de ‘Maranguita’ el pasado 2 de mayo, fue recapturado por la Policía en Huaral cuando asaltaba un local comercial. Tenía en su poder dos armas, una mini Uzi y una pistola.

Tras su captura, Guillén Moreau, un venezolano de 19 años, intentó evitar que los policías establezcan su verdadera identidad, por lo que dio otro nombre, pero no pudo concretar su objetivo.

Nueva sede de ‘Maranguita’ estará ubicada en el distrito de San Antonio de Cañete

El nuevo Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima será trasladado a un terreno de 700 mil m2 en el distrito de San Antonio, en Cañete, informó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tras el acuerdo firmado con la Superintendencia de Bienes Estatales (SBN).

La formalización del terreno habilita al Minjusdh a dar inicio inmediato a los estudios técnicos y de ingeniería básica.

El Minjusdh suscribió un acta de entrega de terreno, con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, para la reubicación del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima.

El alcalde del distrito de San Antonio, Juan Malásquez Jara, remarcó que, las partidas registrales entregadas por el entonces viceministro de Justicia, Juan Alcántara, han podido determinar que el terreno de 70 hectáreas que se evalúa como nueva sede de ‘Maranguita’ está ubicado en el kilómetro 80 de la Panamericana Sur, a la altura de la playa León Dormido, a menos de un kilómetro de la zona urbana.

El burgomaestre explicó que cerca del terreno, en las inmediaciones de la antigua Panamericana Sur, hay unas 400 familias agrupadas en asentamientos humanos en proceso de regularización.

Vecinos y autoridades de Cañete rechazan traslado de ‘Maranguita’ a su jurisdicción

Los ciudadanos y alcaldes de los distritos de San Antonio, Santa Cruz de Flores, Chilca, Calango y Mala, en Cañete, rechazaron la posibilidad de que construya la nueva sede del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima en dicha jurisdicción sureña, pues aseguraron que afectaría el turismo y la seguridad de los vecinos. Incluso, grupos de ciudadanos protestaron, en los últimos días en los exteriores de la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en Miraflores.

Juan Malásquez Jara, alcalde de San Antonio, indicó que los funcionarios del Minjusdh no han consultado ni informado a las autoridades sobre la ubicación del proyecto. Recordó que Cañete ya alberga un penal y que un centro de rehabilitación juvenil impactará más en la seguridad.

Ministerio de Justicia notificó el traslado de 'Maranguita' sin detallar ubicación ni seguir proceso técnico formal. (Foto: Captura/Canal N)

“Es la indignación de toda la provincia de Cañete, que se está uniendo para decirle no a este proyecto que ha sido (elaborado) de manera inconsulta a todo el pueblo de San Antonio. No podemos permitir que este centro de rehabilitación llegue a nuestra provincia porque ya tenemos un penal, ahora quieren otro más. Entonces, ¿dónde está la visión del Gobierno? Ni siquiera coordina con la autoridad local para que podamos tener una noción de lo que ellos quieren hacer. Nosotros tenemos una política y visión de desarrollo turístico, estamos invirtiendo en turismo con los recursos del pueblo y no es posible que el Estado, de manera inconsulta y vertical, nos quiera imponer en el distrito de San Antonio”, remarcó.

Malásquez Jara indicó que el proyecto “no cuenta con licencia social” y es rechazado por los vecinos debido a los “antecedentes de ‘Maranguita’”, ya que “no se trata de una buena inversión”.

Pronunciamiento de la Municipalidad de San Antonio de Cañete

Afirmó que el penal de Cantera, situado en el distrito de Nuevo Imperial, ha tenido un impacto negativo en los alrededores, por lo que remarcó que no hay ninguna zona en Cañete que pueda albergar al nuevo ‘Maranguita’, por lo que impedirán que se ejecute su construcción.

“Estamos haciendo algunas gestiones con algunos congresistas de diferentes bancadas, que nos han llamado y que conocen la zona, y que también no están de acuerdo. Vamos a hacer una reunión con ellos para establecer unos lineamientos y las estrategias que permitan paralizar y neutralizar esta intención inconsulta del Gobierno”, expresó.

Además, recordó que, en la reunión, Alcántara Medrano señaló que se realizarían mesas de diálogo con las autoridades y vecinos de Cañete, pero que si el proyecto no cuenta con licencia social, la construcción no se ejecutaría.

Posición unánime de las autoridades de Cañete

Los municipios distritales, el municipio provincial de Cañete, el Gobierno Regional de Lima Provincias y comunas aledañas cuestionaron la iniciativa del Poder Ejecutivo respecto a la reubicación de ‘Maranguita’ y así lo hicieron saber a través de comunicados en redes sociales. Incluso, el Concejo Municipal de Cañete tuvo una sesión extraordinaria y aprobó rechazar la construcción de un centro juvenil en su jurisdicción.

Pronunciamiento de municipalidades

Centros juveniles en manos del Minjusdh están hacinados, advierte especialista

Percy Castillo, quien fue adjunto encargado de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, resaltó la iniciativa de construir un nuevo Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, pues recordó que ninguno de los actuales centros de reinserción fue diseñado para la resocialización de los internos.

En diálogo con El Comercio, recordó que ‘Maranguita’ y los demás centros juveniles se encuentran hacinados, con instalaciones muy antiguas y presentan un déficit de profesionales que atiendan a los menores.

“Los centros juveniles están hacinados como los penales, no reciben los recursos necesarios para tratar de forma adecuada a los jóvenes, no cuentan con los psicólogos necesarios, falta asistentas sociales”, puntualizó.

Internos de centro juvenil

No obstante, Castillo pidió tomar en cuenta la distancia que existirá entre Lima y Cañete, en caso se concrete la construcción del nuevo ‘Maranguita’, lo que puede dificultar las visitas de los familiares a los menores.

“Es un aspecto que debe tomarse muy en cuenta, un aspecto central es que no sea en un lugar inhóspito y de fácil acceso de parte de las familiares de los internos. Un factor crucial para lograr la reinserción de los jóvenes es el apoyo de las familias”, manifestó.

El exintegrante de la Defensoría del Pueblo remarcó que no ha habido un mayor cambio entre el manejo que daba el Poder Judicial y el que brinda actualmente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a los centros juveniles, ya que no hubo, según dijo, un incremento de presupuesto y las condiciones no mejoraron, pese a que aumentó el número de internos.

Advierten que vecinos de Cañete protestarían si se insiste en la construcción del nuevo ‘Maranguita’

Vladimir Rojas, blogger y corresponsal de Latina en Cañete, contó a El Comercio que el rechazo al traslado de ‘Maranguita’ al ‘sur chico’ ha sido casi unánime entre las autoridades y vecinos, pues tienen temor que aumente el clima de inseguridad en la zona y se afecte la llegada de turistas.

Detalló que en Cañete se comenta que el Minjusdh evalúa dos terrenos para construir el nuevo centro juvenil de Lima. Uno ubicado cerca de la playa León Dormido y otro situado metros más arriba, en la parte alta de una quebrada. Esas áreas están desocupadas, nadie las ha invadido y no cuentan con servicios esenciales.

Rojas explicó que los ciudadanos de Cañete perciben de manera negativa el penal de Cantera debido a que gran parte de los reos son de Lima y no de la localidad. Advirtió que los vecinos protestaron durante cuatro días, en el 2011, cuando las autoridades pretendieron ampliar dicha cárcel, lo cual no se concretó, por lo que advierte que esa situación se podría repetir.