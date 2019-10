Una joven se encuentra internada en el Centro Médico Naval Cirujano Mayor Santiago Tavara tras ser atacada por un delincuente debajo del puente del Trébol de Javier Prado, en el límite entre Surco y San Borja. El ladrón utilizó un cuchillo para robarle el celular.

►Surco: fiscalizador quedó herido tras enfrentamiento con mototaxistas de San Juan de Miraflores

►Surco: multarán con 4.200 soles a quienes cometan acoso sexual en el distrito

La agraviada contó que trató de detener al delincuente, pero este la atacó con el arma blanca. Por ello, presenta dificultad para mover sus ambos brazos y será sometida a una operación, informó América Noticias.

“El tipo me agarró con un cuchillo y lo primero que acuchilló fueron los brazos […] Nadie me pudo auxiliar, nadie estuvo en el primer instante. Yo prácticamente me estaba desangrando todo el rato, [luego] un señor me hizo un torniquete en los brazos”, relató.

Por ello, la joven pidió a las autoridades mayor patrullaje policial y de serenazgo en la zona. Un recorrido realizado por el matinal se muestra que en la parte baja del Trébol de Javier Prado luce desolada. Además, sujetos encapuchados deambulan por el lugar.

La madre de la estudiante de Derecho mostró su indignación por lo ocurrido con su hija. “Dice [ella] que era voz de venezolano. No ha sido un raspón ha sido clavarle [el cuchillo]”, indicó.