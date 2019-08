Al menos tres mujeres acusan a abogado por delitos sexuales desde 2018

De junio del 2018 a la fecha, el abogado Adolfo Bazán Gutiérrez cuenta con al menos tres denuncias por delitos sexuales. El más reciente es el de Macarena Vélez, ex participante del reality Esto es Guerra, quien lo acusa por tocamientos indebidos y grabarla sin su consentimiento en una discoteca de Lince. La denuncia ha sido derivada a la 28 Fiscalía Provincial Penal de Lima.



Su abogado, Yorry Warthon, informó a El Comercio que también asumirá la defensa de otras dos jóvenes, cuyos casos se asemejan porque habrían ocurrido cuando estaban inconscientes. Estos se remontan a marzo de este año y junio del 2018.

►Colegio de Abogados abre procedimiento contra Adolfo Bazán Gutiérrez

►Surquillo: abogado acusado de tocamientos a modelo fue denunciado también por violación

Pero hay más. Videos de las cámaras de seguridad del edificio donde vive Bazán, en la cuadra 41 de la avenida Paseo de la República, distrito de Surquillo, muestran al abogado forzando también a otra mujer en mayo de 2018. Esta presunta cuarta víctima aún no ha aparecido.

“Además de la denuncia en el Ministerio Público, estamos pidiendo al Colegio de Abogados de Lima que este señor no siga ejerciendo la labor como abogado”, dijo Warthon.

Colegio de Abogados de Lima abre procedimiento administrativo sancionador a Adolfo Bazán Gutiérrez

La más reciente denuncia es la de Vélez, quien el último 19 de agosto utilizó sus redes sociales para reportar que había sido víctima de tocamientos indebidos en una discoteca de Lince. El sujeto también grabó sus partes íntimas sin su consentimiento. El caso fue denunciado ante la comisaría de Jesús María por el delito de violación de la intimidad. “Estamos esperando los resultados del examen toxicológico para determinar si la doparon”, precisó el letrado.

– Al menos tres casos más –

El 2 de marzo del 2019, Adolfo Bazán Guitérrez, su entonces enamorada y otra joven –cuya identidad prefiere mantener en reserva– acudieron a una discoteca en el sur de Lima. Fue la tercera joven quien los invitó a una casa en Punta Hermosa para que pernocten y no manejen en estado de ebriedad. No obstante, el sujeto habría ingresado al dormitorio de la joven para intentar abusar de ella. “Abrí mis ojos [en mi cama] y sentí que alguien me tocaba. Cuando me sacaba el sostén lo vi y le grité que no me toque. Yo estaba en shock”, contó.

A través de mensajes de WhatsApp del día de los hechos, a los que accedió este Diario, la agraviada contó lo ocurrido a su amiga, quien respondió que Bazán estaba “avergonzado” y quería pedirle “disculpas”. Según cuenta la joven, no denunció en su momento por temor a que el caso se archive. “Ahora que veo que ha pasado esto con otra chica, doy mi versión para ver si sirve de algo. Este hombre está acostumbrado a tocar a las mujeres cuando se le da la gana”, agregó.

El tercer caso data de junio de 2018 y cuenta con un video de prueba. Jhoselin Trauco, de 24 años, denunció que fue víctima de violación en el estacionamiento del edificio de Surquillo. En las imágenes difundidas el último domingo por Panorama muestran a Bazán, semidesnudo, colocarse sobre la joven que estaba recostada sobre el asiento del copiloto. Minutos después, ella sale tambaleándose del vehículo, camina unos pasos hasta que se cae sentada. Según su denuncia, el abogado la habría dopado para llevarle a su vivienda pese a su negativa de ir con él.



“Él abusó de mí. Yo le dije reiteradas veces que no. ¿Por qué me llevó a su casa si consciente yo siempre le dije no? Él espero a que yo no pueda defenderme”, contó al mencionado dominical.

Colegio de Abogados de Lima abre procedimiento administrativo sancionador a Adolfo Bazán Gutiérrez (Panorama)

Por este caso, el Bazán Gutiérrez fue recluido preventivamente en el penal de Lurigancho el 10 de julio de 2018. Cinco meses después, el 1 de diciembre, fue liberado con comparecencia restringida. Ese mismo mes, el caso fue archivado.

“Estamos pidiendo el desarchivar el caso, vamos a solicitar el reexamen del mismo y pedir prisión preventiva de frente teniendo en cuenta la ola de acusaciones que a la fecha se han expuesto, tanto a nivel mediático como a nivel legal”, agregó Warthon.

Un cuarto evento de presuntos tocamientos indebidos se desprende de otro video de las cámaras de seguridad del inmueble de Surquillo. El 6 de mayo de 2018, Bazán Gutiérrez fue captado cuando toca y besa a la fuerza a una joven que se encontraba dormida en la terraza. En las imágenes difundidas por Panorama se ve cómo la mujer se resiste en todo momento al accionar del abogado, quien incluso le tapa la boca. La víctima en este incidente aún no ha aparecido.

Abogado Adolfo Bazán Gutiérrez fue acusado por al menos tres mujeres por tocamientos indebidos, abuso sexual e intento de violación. (Captura: Panorama)

– Inician procedimiento sancionador –

El Colegio de Abogados de Lima- CAL informó a este Diario que se ha pedido a la Dirección de Ética Profesional de la orden que inicie de oficio un procedimiento administrativo sancionador contra el abogado Adolfo Ernesto Bazán Gutiérrez, acusado de haber incurrido en el delito de violación sexual.



En un comunicado, detallaron que los indicios mostrados por los medios de comunicación dan cuenta de que la conducta mostrada por Bazán Gutiérrez vulnera lo establecido en el Código de Ética y el Estatuto de la Orden de dicho organismo.

“Como institución vigilante del ejercicio profesional, de acuerdo a las normas éticas, rechazamos tajantemente todo tipo de violencia ejercida contra la mujer y a los miembros integrantes del grupo familiar”, agregaron.

– Piden medidas de protección –

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que el abogado del Centro Emergencia Mujer de la comisaría Lince solicitó medidas de protección ante el Segundo Juzgado de Familia de Lima para presunta víctima de violencia sexual y se le ofreció atención psicológica y social.

La presunta agraviada cuenta con defensa particular. “Desde el MIMP, estamos prestos a apoyar a cada una de las mujeres víctimas de violencia”, señalaron.