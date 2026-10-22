Los tres heridos fueron intervenidos tras la balacera en el Cercado de Lima. (Latina)
Los tres heridos fueron intervenidos tras la balacera en el Cercado de Lima. (Latina)
Por Redacción EC

Una balacera entre policías y cuatro presuntos extorsionadores dejó a tres sospechosos heridos de bala en el Cercado de Lima. El enfrentamiento armado ocurrió en el cruce de los jirones Huanta y Montevideo, en la zona de Barrios Altos, durante la mañana.

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