Una balacera entre policías y cuatro presuntos extorsionadores dejó a tres sospechosos heridos de bala en el Cercado de Lima. El enfrentamiento armado ocurrió en el cruce de los jirones Huanta y Montevideo, en la zona de Barrios Altos, durante la mañana.

Agentes de la Comisaría de Cotabambas acudieron al lugar tras la llamada de auxilio de un comerciante de la zona. La víctima alertó a las fuerzas del orden sobre las constantes amenazas y cobros ilícitos que sufría en su negocio.

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Los efectivos policiales ubicaron e intervinieron in fraganti a los miembros de la presunta banda criminal. La primera información indica que uno de los implicados hizo el ademán de extraer un arma de fuego, lo que desató el enfrentamiento a balazos.

El intercambio de disparos provocó pánico entre los vecinos y transeúntes de la zona a las 8:40 a.m. aproximadamente. Testigos reportaron hasta seis disparos durante la corta persecución por las calles aledañas.

Tras el tiroteo, la policía neutralizó a los tres sujetos en la vía pública y solicitó ambulancias para su traslado de emergencia. El personal médico los evacuó de inmediato al Hospital Dos de Mayo, donde permanecen bajo estricta custodia policial.

La policía identificó a los heridos como Jason André Eumura Noriega, Juan Manuel Díaz Puerta y Hans William Rojas Puente. La evaluación clínica determinó que dos de ellos están estables, mientras el tercero ingresó a la unidad de cuidados intensivos con un impacto en el pecho.

Los peritos de criminalística aislaron la escena del crimen y recolectaron seis casquillos percutidos para las investigaciones correspondientes. Detectives del Departamento de Investigación Criminal del Cercado de Lima asumieron el caso y analizan los videos de las cámaras de seguridad para ubicar al cuarto sospechoso.