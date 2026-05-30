Resumen

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Un hombre falleció y otro resulto herido tras ser atacados a cuchillazos por un presunto vendedor ambulante. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Un hombre falleció y otro resulto herido tras ser atacados a cuchillazos por un presunto vendedor ambulante. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

Un hombre de 22 años falleció al ser atacado a cuchillazos por quien sería un vendedor ambulante durante la madrugada de hoy sábado, en la Av. Garcilaso de la Vega, conocida como Av. Wilson, en el Cercado de Lima.

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