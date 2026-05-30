Un hombre de 22 años falleció al ser atacado a cuchillazos por quien sería un vendedor ambulante durante la madrugada de hoy sábado, en la Av. Garcilaso de la Vega, conocida como Av. Wilson, en el Cercado de Lima.

La víctima fue identificada como Luis Alfredo Urrutia Ventura (22), quien estaba con un grupo de amigos en las inmediaciones del parque Juana Larco de Dammert en la madrugada.

Según relató su hermana, Urrutia se alejó y atravesó la Av. Garcilaso de la Vega con dos personas más y, ahí, se les acercó quien sería un vendedor de pulseras.

Un hombre falleció y otro resulto herido tras ser atacados a cuchillazos por un presunto vendedor ambulante. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Supuestamente, se desató un enfrentamiento cuando los dos hombres comenzaron a discutir. Otra persona le entregó un cuchillo al vendedor y este último apuñaló a Urrutia y a un segundo hombre que trató de detener la pelea.

Producto del ataque, Urrutia Ventura falleció en el lugar por la gravedad de sus heridas, mientras que el otro herido sufrió lesiones leves y fue atendido en el lugar por bomberos que acudieron al llamado de emergencia.

Un hombre falleció y otro resulto herido tras ser atacados a cuchillazos por un presunto vendedor ambulante. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Un hombre falleció y otro resulto herido tras ser atacados a cuchillazos por un presunto vendedor ambulante. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Personal de serenazgo y de la Comisaría de Alfonso Ugarte llegaron a iniciar las investigaciones y la familia del fallecido esperan que las cámaras de seguridad hayan captado el incidente para dar con los responsables.