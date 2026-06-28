Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este sábado en la puerta de su domicilio ubicado en el pasaje Muñoz del distrito del Rímac.

Se trata de Edward Milan Valderrama Castro, de 42 años, quien se encontraba con unos amigos en el exterior de su casa.

Al promediar las 11.40 de este sábado dos sujetos se acercaron hacia el grupo y dispararon en la cabeza a Valderrama huyendo con rumbo a la avenida Francisco Pizarro, según informó Exitosa radio.

Asesinan en ajuste de cuentas a un hombre en la puerta de su domicilio en el Rímac. (Fotos: César.grados@photo.gec)

Peritos de criminalística y del Ministerio Público se hicieron presentes en la escena del crimen y no descartaron que se trate de un ajuste de cuentas.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Un hombre fue asesinado a balazos en la puerta de su vivienda, en el distrito del Rímac, en pleno estado de emergencia. Agentes de la Policía Nacional y peritos de Criminalística llegaron al lugar para realizar las diligencias e iniciar las investigaciones… pic.twitter.com/1yXT5JH4FR — Exitosa Noticias (@exitosape) June 28, 2026

Familiares de la víctima, quien era padre de familia, protagonizaron terribles escenas de dolor al enterarse de lo ocurrido.

Este lamentable hecho ocurre luego de que el Ejecutivo dispusiera prorrogar el Estado de Emergencia en Lima y Callao por 60 días.