Asesinan en ajuste de cuentas a un hombre en la puerta de su domicilio en el Rímac. (Fotos: César.grados@photo.gec)
Asesinan en ajuste de cuentas a un hombre en la puerta de su domicilio en el Rímac. (Fotos: César.grados@photo.gec)
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Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este sábado en la puerta de su domicilio ubicado en el pasaje Muñoz del distrito del Rímac.

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