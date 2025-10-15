Hombre recupera su vehículo en pleno enlace en vivo. Foto: GEC
Hombre recupera su vehículo en pleno enlace en vivo. Foto: GEC
Redacción EC

La suerte lo acompañó. En el distrito de San Martín de Porres, un hombre que había reportado el pasado 4 de octubre el , una camioneta de color blanco de marca Hyundai, se enteró en plena transmisión en vivo que fue recuperada.

Agentes de la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos de la Policía Nacional del Perú (Diprove) en Chorrillos, realizaron un operativo en el distrito y lograron rescatarla de los malhechores.

Carlos Salas Abusada

Estábamos viendo el reportaje de América Televisión, y nos fijamos en el modelo, serie y era mucha casualidad. Luego con el amigo (reportero) verificamos por la placa y estamos muy felices pues la camioneta era el sustento del hogar. Ahora estamos a la espera de verla con nosotros”, indicó a América Noticias.

El matinal precisó que el vehículo estaba a punto de ser desmantelado y las partes iban a ser vendidas en el mercado negro, sin embargo, la PNP llegó a tiempo y evitó que esto sucediera.

Gracias al operativo que ocurrió la madrugada de hoy, permitió desarticular a una banda criminal que tenía cinco locales donde escondían a los autos, motos y camionetas para luego destazarlos.

Según cifras de la Diprove, hasta el mes de agosto del presente año, se ejecutaron 1.123 operativos a nivel nacional, logrando desarticular 33 bandas criminales dedicadas al robo de vehículos, e incautar 10 armas de fuego. Asimismo, agregó que se recuperaron 2.640 vehículos mayores, 452 mototaxis y 228 motos lineales.

Además, en entrevista en 24 Horas, el coronel Franklin Barreto señaló que los principales objetivos de los ladrones son las camionetas de lunas polarizadas y de alta gama, por su velocidad y dificultad para ser rastreadas. Asimismo, los tres distritos con mayor incidencia de robos de vehículos son San Martín de Porres (SMP), San Juan de Lurigancho (SJM) y Los Olivos.

