San Marcos: detienen a banda criminal dentro de campus

Policía captura a tres presuntos extorsionadores dentro de San Marcos. (Foto: X / @DirincriPNP)
Por Redacción EC

La presencia de agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos generó sorpresa entre estudiantes y docentes la mañana de este 16 de febrero. Minutos después, la Policía informó sobre la desarticulación de una presunta organización criminal denominada “Los Malditos de San Marcos”.

