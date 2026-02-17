San Marcos: detienen a banda criminal dentro de campus

De acuerdo con información oficial, el operativo fue resultado de un trabajo de inteligencia del Grupo Terna y permitió la captura de tres presuntos extorsionadores que habrían ingresado a la ciudad universitaria con la finalidad de exigir dinero a los responsables de una obra vinculada a la ampliación de la Línea 2 del Metro de Lima, proyecto que se ejecuta en coordinación con la ATU.
El director de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, teniente general PNP Manuel Lozada, señaló que los implicados exigían la incorporación de trabajadores “fantasma”, además de pagos económicos. Según la Policía, los intervenidos habrían intentado cobrar S/ 2,500 a cambio de “protección”.
Durante la intervención fueron detenidos Jhonatan Francisco Moreno Quispe (42), alias “Pelado”; Franco Francoise García Reyes (49); y Gerald Jhon Espinoza Mariluz (41), alias “JJ”. En declaraciones preliminares, uno de los detenidos sostuvo que acudieron al lugar para solicitar una oportunidad laboral.
La Unidad de Extorsiones informó también del hallazgo de un cartucho de dinamita, el cual fue evaluado por personal especializado de UDEX. Asimismo, se incautaron diversos objetos que serán materia de investigación.
Los tres intervenidos fueron trasladados a la sede de la Dirincri para las diligencias correspondientes y su puesta a disposición del Ministerio Público.
A través de un comunicado, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos precisó que el operativo policial se desarrolló sin ocasionar daños a la propiedad y que en ningún momento estuvo en riesgo la seguridad de estudiantes, docentes ni trabajadores.
