Una intensa búsqueda se ha iniciado en Lima tras la desaparición de Valeria del Carmen Aburto Veintemilla, joven de 27 años que fue vista por última vez el domingo 14 de septiembre al salir de un supermercado en el Óvalo Higuereta, distrito de Surco.

De acuerdo con la denuncia presentada por su padre, Huber Hayden Aburto Luyo, la joven vestía una polera color crema, casaca azul, pantalón buzo plomo claro y zapatillas blancas con rayas rojas al momento de su desaparición.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

La familia señaló que Valeria salió de la tienda Plaza Vea ubicada en la zona de Higuereta, pero no regresó a su domicilio ni se ha comunicado desde entonces, lo que ha generado gran preocupación entre sus allegados.

La denuncia fue ingresada en la comisaría correspondiente, y se ha iniciado el proceso de búsqueda con apoyo de las autoridades. Mientras tanto, los parientes de la joven piden a la ciudadanía colaborar con cualquier información que pueda ayudar a ubicarla.

Para brindar datos sobre su paradero, los familiares han habilitado los números de contacto 904029289 y 997014521, a los que se puede llamar de manera directa.

¿Cómo denunciar la desaparición de una persona?

Si un integrante de tu familia o alguien a quien conoces desaparece, presenta la denuncia policial de manera inmediata. Sigue estos pasos:

Acércate a la dependencia policial más cercana, puede ser una comisaría o una Depincri. Si estas en Lima, también puedes hacerlo en la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP , con la foto más actual que tengas de la persona desaparecida, puede ser física o digital.

, con la foto más actual que tengas de la persona desaparecida, puede ser física o digital. Brinda toda la información que te solicite la Policía, cualquier dato o detalles adicionales que recuerdes, es importante para la búsqueda e investigación de la persona desaparecida.

Llama a familiares y amigos para saber si la persona desaparecida los contactó. Y si tienen alguna información, comunícalo al policía a cargo de la investigación.

Si la persona aparece, comunícalo a la Policía para cerrar el caso.