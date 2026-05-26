Un sujeto fue intervenido y agredido por vecinos en San Martín de Porres luego que este agrediera a una niña de 5 años que estaba acompañada por su madre en las afueras de un colegio.

El incidente ocurrió este lunes en las afueras del colegio Santo Domingo El Predicador, en la zona conocida como Los Jardines del Naranjal en el límite entre San Martín de Porres con Los Olivos.

La agresión ocurrió fuera del colegio Santo Domingo El Predicador. (Google Maps)

Las cámaras de seguridad captaron el ataque contra la niña que estaba acompañada por su madre y la pareja de ella, el cual ocurrió sin motivación alguna y sorpresivamente. El sujeto, conocido como Víctor Manuel Bravo Pérez, luego trató de atacar al hombre que acompañaba a la menor de edad pero fue detenido con apoyo de vecinos.

Tras la intervención de los transeúntes y testigos, varios vecinos comentaron, respaldados por imágenes de cámaras de seguridad, que este agresor era conocido en la zona porque agredía y sembraba el terror sin motivo alguno. Entre estos antecedentes, relataron que golpeó con una silla en la cabeza a otro hombre dentro de una tienda.

Tras alerta de los vecinos, personal del Serenazgo de San Martín de Porres rescató al hombre presuntamente venezolano y fue trasladado al Hospital Cayetano Heredia. Luego, la Policía lo intervino y lo llevó a la Comisaría Sol de Oro.