Resumen

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El sujeto fue intervenido por vecinos y luego trasladado por policías a un hospital desde San Martín de Porres. (TVPerú)
El sujeto fue intervenido por vecinos y luego trasladado por policías a un hospital desde San Martín de Porres. (TVPerú)
Por Redacción EC

Un sujeto fue intervenido y agredido por vecinos en San Martín de Porres luego que este agrediera a una niña de 5 años que estaba acompañada por su madre en las afueras de un colegio.

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