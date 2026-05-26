Las cámaras de seguridad captaron el ataque contra la niña que estaba acompañada por su madre y la pareja de ella, el cual ocurrió sin motivación alguna y sorpresivamente. El sujeto, conocido como Víctor Manuel Bravo Pérez, luego trató de atacar al hombre que acompañaba a la menor de edad pero fue detenido con apoyo de vecinos.
Tras la intervención de los transeúntes y testigos, varios vecinos comentaron, respaldados por imágenes de cámaras de seguridad, que este agresor era conocido en la zona porque agredía y sembraba el terror sin motivo alguno. Entre estos antecedentes, relataron que golpeó con una silla en la cabeza a otro hombre dentro de una tienda.
Tras alerta de los vecinos, personal del Serenazgo de San Martín de Porres rescató al hombre presuntamente venezolano y fue trasladado al Hospital Cayetano Heredia. Luego, la Policía lo intervino y lo llevó a la Comisaría Sol de Oro.