Vecinos de la cuadra 10 de la avenida Germán Aguirre, en el distrito de San Martín de Porres, quemaron una mototaxi que era utilizada por dos individuos presuntamente implicados en actividades delictivas en la zona.

El distrito de San Martín de Porres se encuentra entre los lugares más afectados por la extorsión en Lima, según información del Ministerio Público.

El incidente se registró la madrugada del sábado, cuando el vehículo menor fue alcanzado por vecinos que reportaron que había sido utilizado para cometer delitos en la zona.

El mototaxi fue atacado por vecinos de la avenida Germán Aguirre en San Martín de Porres. (Foto: Germán Aguirre / @photo.gec)

San Martín de Porres es un distrito que, según registros oficiales, forma parte de la jurisdicción de Lima Norte, la cual concentró el 31,4% de los hechos violentos por extorsión en los primeros once meses de 2025.

Hasta noviembre de 2025, este distrito se halló en la lista de zonas con mayor registro de atentados extorsivos, especialmente dirigidos contra el sector transporte. Los registros del Ministerio del Interior indican que la extorsión a nivel de Lima Metropolitana creció un 36% hasta octubre de 2025.

De acuerdo con el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre enero y noviembre de 2025, se registraron 134 víctimas de atentados extorsivos en Lima y Callao, de las cuales 73 fallecieron.