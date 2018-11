Ventanilla: sujeto acusado de violar a cuñada y a la hija que tuvieron sigue libre

Orlando Almanza Huamán es el nombre de un albañil de más de 40 años acusado de violar sexualmente a su cuñada y a la hija que tuvieron, en Ventanilla. Sin embargo, sigue en libertad y ahora su paradero es desconocido.

El caso se conoció gracias al apoyo de una vecina, Carlota Chachapoyas Pérez. Ella supo de los constantes abusos que sufría la niña de 12 años a manos de Almanza Huamán. Tras continuar con la acusación se conocieron más detalles que conmocionaron a todo el vecindario.

Según informe de Día D, el hombre acusado llegó a vivir a Ventanilla en el 2006 con su esposa y cuñada de 17 años, a la que violó. Con ella tuvo una hija, que se quedó a vivir con Almanza Huamán y su tía madrastra. “Yo no quise que a mi hija la maltraten. Pensé que iba a tenerla mejor que yo. Yo le iba a dar la pobreza”, dijo la madre en informe. Estuvo viviendo en Huancavelica.

Esta niña se convirtió en la nueva víctima de Almanza Huamán. Desde los cinco años sufrió el acoso y el abuso sexual que fue comprobado por la pericia médica, según el informe. Tras la denuncia, los vecinos lo detuvieron y lo entregaron a las autoridades de la comisaría de Pachacutec.

Chachapoyas Pérez contó que este sujeto no ha sido encarcelado porque no existe flagrancia. Ahora su paradero es desconocido pero le envió mensajes a su celular: “Dile (a la niña) que la quiero mucho y que me perdone, por favor, Seño. Mañana voy a arreglar las cosas”.