Un joven fue asesinado a balazos por dos presuntos extorsionadores luego de jugar un campeonato de fútbol a pocas cuadras de su vivienda en el distrito de Villa El Salvador, debido a que quiso evitar que continuaran cobrando cupos a su madre por un negocio que posee.

Según ‘América Noticias’, la víctima, Luis Enrique Millares Martínez (23), conocía a esos sujetos y los había enfrentado en varias oportunidades.

“Tengo un restaurante que funciona hasta la 1 a.m. Esos sujetos me mandaron a pagar cupos por tener el negocio ahí. Mis hijos, varones todos, les tocaron la puerta y les dijeron que no yo iba a hacer lo que les da la gana”, indicó la madre de la víctima.

Esta familia no sería la única víctima de las extorsiones de la presunta banda de delincuentes que, según afirma la señora, estaría integrada por más de 10 personas.

Luis Enrique Millares fue asesinado de 6 disparos y tras el ataque los asesinos huyeron en una moto, pero los policías pudieron capturarlos en plena fuga, tras implementarse el plan cerco.

Los detenidos fueron identificados como Jhon Percy Huaranca Pando (24) y Jefferson Javier Bellido Omonte (21), quienes permanecerán detenidos en la Depincri de Villa El Salvador mientras duren las investigaciones. La familia de la víctima exige que las autoridades intervengan a los demás integrantes de esa banda de presuntos extorsionadores.

(Video: América Noticias)