VES: vigilante mató a balazos a ladrón que robó a un vecino | VIDEO

En un barrio ubicado en Villa El Salvador, un vigilante de una empresa de seguridad frustró el robo de un ladrón armado y en defensa propia le disparó en la cabeza. Ahora, él se encuentra detenido y su familia exige su inmediata liberación.



De acuerdo a los testigos, durante la noche del viernes, tres sujetos interceptaron a un vecino de la Calle 47. Uno de ellos, identificado como Gianmarco Durand Carpio, con antecedentes policiales del 2014 por tráfico ilícito de drogas, apuntó con un arma al vigilante para robarle el celular, informó América Noticias.

El vigilante particular Jhon Vallejos Chupén, quien también es vecino de la zona, se percató del hecho y no dudó en sacar su arma y disparar al aire para amedrentar al ladrón. “El ratero le iba a disparar y para que no lo haga, mi esposo atacó”, contó la esposa del vigilante. El hecho se produjo frente a un plantel de educación inicial.

El delincuente fue llevado al hospital, luego de una hora de estar tendido en la pista, pero falleció. En tanto, el vigilante fue trasladado a la comisaría de Villa El Salvador y sus vecinos piden su inmediata liberación.

- Flagrancia delictiva -

El general Mario Arata, jefe de la Región Policial Lima, dijo que se deberá tener en cuenta que el vigilante actuó para detener a un delincuente en flagrancia delictiva, según el noticiero "24 Horas".

“Es un ciudadano que, haciendo uso de su arma y con licencia, abatió a un delincuente in fraganti. Esta es una persona valiente que se ha enfrentado a un delincuente. Eso deben tener en cuenta las autoridades”, manifestó.

Por otro lado, los vecinos creen que serían los mismos ladrones que hace unos días, en un mototaxi, arrastraron a una mujer para robarle su cartera. Las cámaras de seguridad captaron el hecho.