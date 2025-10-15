¿Cuán viable es y qué impacto tendrá la reforma policial que propone el ministro Tiburcio en la PNP?

“A esos malos policías definitivamente tenemos que ponerlos en en el lugar que ellos se merecen. Ya no hay espacio para policías corruptos en la institución. (Realizaremos) una reforma íntegra, inmediata. Voy a pedir facultades al Legislativo a través del gobierno”, dijo durante su primera entrevista, un día después de jurar en el cargo.

Luego agregó: “Vamos a cambiar a ese régimen disciplinario de la Policía Nacional. Este régimen disciplinario es un régimen que protege demasiado al policía. Un un régimen demasiado blando. Entonces, aquí tenemos que actuar inmediatamente”, detalló durante entrevista con RPP.

“Policía que está al margen de la ley, policía que es expulsado de la Policía Nacional inmediatamente. Necesitamos esas facultades hoy, aquí ha llamado a los señores congresistas, vamos a hacer llegar esa propuesta de ley”, dijo el ministro Tiburcio.

Durante una entrevista brindada a RPP la mañana del miércoles, Tiburcio detalló que presentará un proyecto de ley al Congreso cuyo eje principal será modificar el régimen disciplinario policial, al cual calificó de “blando” y protector de agentes corruptos.

Opinión de expertos

“En el 2016, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, cuando designaron a Carlos Basombrío como ministro del Interior, se cambió la ley de régimen disciplinario. Antes estaba a cargo de la Inspectoría, pero desde el cambio pasó a manos de una comisión compuesta por civiles y son designados por el ministro”, explica a El Comercio el exdirector de la PNP, Eduardo Pérez Rocha.

Con el cambio que propone el flamante ministro, explica el experto en seguridad pública, “efectivos policiales que cometan faltas graves o delitos, como lo que pasó hace un par de días en San Martín de Porres, serán retirados de la institución sin que eso interfiera con la investigación que le lleve el Ministerio Público o el Poder Judicial”.

Pérez Rocha considera que la propuesta del ministro es “urgente” y que para entender la dimensión del problema basta con mirar las cifras. “Casi mil policías han sido detenidos entre enero y agosto de este año por faltas y delitos graves. Aparte hay 1.367 con denuncias. Entonces imagínate, en un semestre tienen más de 2.000 agentes comprometidos”, resalta.

El fundador y director del Instituto de Criminología, Nicolás Zevallos, califica como “saludable” que el ministro señalara la necesidad de una reforma integral en la institución. Sin embargo, es más cauto en cuanto a la escala que deberá adquirir este cambio para realmente ser efectivo.

“Dada la magnitud del tema y el tiempo del que dispone, sería importante que inicie por las unidades policiales que deben dedicarse al crimen organizado, sicariato y extorsiones. Eso le permitiría tener resultados importantes frente a un tema urgente y avanzar con un tema de agenda de largo plazo como la reforma policial”, señala el experto.

El ministro Tiburcio no ha titubeado al anunciar que esta reforma alcanzará desde suboficiales y oficiales hasta altos mandos de la policía.

Pérez Rocha confía en que la medida será apoyada rápidamente por el Congreso, por lo que desde su perspectiva depende del ministro cuán rápido presente el proyecto.

Ambos especialistas coinciden, además, en que la reforma no tendría por qué generar resistencia dentro de la institución. “El general Tiburcio ha sido claro, se trata de sacar a los traidores. No tendría sentido que se opongan a sacar a quienes quieren manchar el uniforme policial”, apunta Zevallos.

“En la reunión que tuvo el presidente con los alcaldes todos aseguraban no tener confianza en la policía. Ahora bastará con que intervenga el Ministerio Público solicitando una detención para que automáticamente sea expulsado. Así era antes“, agrega el exjefe policial.