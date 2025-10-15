El ministro Tiburcio aseguró que "ya no hay espacio para policías corruptos” dentro de la institución.
El ministro Tiburcio aseguró que "ya no hay espacio para policías corruptos” dentro de la institución.
Renzo Giner Vásquez
Renzo Giner Vásquez

Escucha la noticia

00:0000:00
¿Cuán viable es y qué impacto tendrá la reforma policial que propone el ministro Tiburcio en la PNP?
Resumen de la noticia por IA
¿Cuán viable es y qué impacto tendrá la reforma policial que propone el ministro Tiburcio en la PNP?

¿Cuán viable es y qué impacto tendrá la reforma policial que propone el ministro Tiburcio en la PNP?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El nuevo ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, impulsará una reforma integral de la Policía Nacional del Perú (PNP) orientada especialmente a la expulsión de elementos involucrados en actos de corrupción o vinculados al crimen organizado.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC