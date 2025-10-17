El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, indicó este viernes que deben agotarse las investigaciones para determinar responsabilidades y esclarecer la muerte de un manifestante durante la movilización ciudadana del miércoles 15 de octubre en Lima.

Pese a que el último jueves el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, indicó que el autor del disparo que acabó con la vida de Eduardo Ruiz Sanz (32), en las inmediaciones de la Plaza Francia, fue el suboficial de tercera de la PNP Luis Magallanes, el ministro evitó confirmar esta versión y dijo que las investigaciones deben continuar.

“Eso es proceso de investigación. Nadie ha dicho el autor del disparo. No he visto bien las declaraciones (del general Arriola), pero en mi contexto (él) dice que (es) el autor del disparo del arma, que no sabemos si eso ha sido la causa de la muerte", dijo Tiburcio a RPP.

“Quiero ser responsable sobre la situación del suboficial, como cualquier ciudadano debe ejercer el derecho de su defensa. Aquí no podemos adelantar a los hechos. Estamos en proceso de investigación”, añadió.

Asimismo, el ministro del Interior indicó que el suboficial de tercera Luis Magallanes, al formar parte del equipo de “flagrancia delictiva”, no llevaba armamento durante su labor en la marcha del 15 de octubre.

“Lo que aquí hay que diferenciar, cuando hablamos que, si ha sido parte del planeamiento, el planeamiento ha sido que todo el personal, tanto de aquellos equipos que se ha conformado de flagrancia delictiva, donde está Luis Magallanes, no lleven armamento. (El suboficial) era parte de este plan, porque así lo diseñó la Policía Nacional “, explicó.

Vicente Tiburcio dijo que también asume su responsabilidad por lo ocurrido en las protestas:

“Yo, ahora, que he asumido este cargo político en momentos oscuros, de tempestad, yo asumo, como siempre lo asumiré. Pero todo está en los lineamientos que el señor presidente de la República, el premier (primer ministro), vean lo conveniente. Entonces, hay que asumir las responsabilidades y yo también las asumo”, enfatizó.