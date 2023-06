La mujer, que fue víctima de un intento de secuestro en el distrito de Los Olivos, se mostró muy agradecida con los efectivos policiales que intervinieron y frustraron este accionar criminal la mañana de este jueves 22 de junio, a las afueras del colegio de su menor hijo.

“Estoy muy agradecida con la Policía por exponer su vida para salvar la mía”, dijo la también joven empresaria.

“Todo ha sido cuando ya había ingresado mi hijo al colegio. Ya iba a subir a mi vehículo para manejar. Mi seguridad estaba ahí afuera para subir, y de frente se fueron a él y le dispararon, luego me agarraron para subirme a la camioneta, pero como no pudieron manejar, me trasladaron al auto de ellos”, contó a los medios de comunicación.

Además, negó que haya recibido previamente amenazas contra su integridad.

Por otro lado, se dirigió al Ministerio Público para exigir severidad contra estos delincuentes extranjeros que fueron capturados y contra el que aún se mantiene prófugo.

“Pido a la Justicia que no los dejen libres, porque la Policía ha expuesto su vida. No me parece justo que tras una semana o que pase la investigación queden liberados”, dijo la víctima.

“Ellos (secuestradores) tienen que hablar cómo han llegado a mí, finalizó.

EL CASO:

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) evitaron esta mañana el secuestro de una madre de familia que había sido interceptada por delincuentes armados en el distrito de Los Olivos.

El hecho ocurrido en el cruce de las avenidas Naranjal y Las Palmeras. Imágenes difundidas por Canal N muestra a la víctima siendo rescatada después que las autoridades lograran reducir a estos hampones que, según reportaron, son de nacionalidad venezolana.

Willian Valladares, gerente de seguridad ciudadana de Los Olivos, detalló que un patrullero de la comisaría Sol de Oro tomó acciones inmediatas tras observar el intento de secuestro.

“Una señora va a dejar a su menor hijo al colegio San Agustín y en ese momento es secuestro por estos delincuentes, tres de nacionalidad venezolana, lo suben al interior de ese vehículo y comienzan la fuga”, dijo al noticiero.

La Policía Nacional incautó tres armas de fuego que utilizaron estos sujetos para amedrentar a su víctima y a toda persona que intentara evitar el hecho delictivo.

Además de un delincuente herido, una joven que transitaba por el lugar fue impactada por un proyectil y, posteriormente, evacuada al hospital Cayetano Heredia donde se viene recuperando de favorablemente.