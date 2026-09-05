Revoredo defiende informe forense sobre muerte de suboficial tras cuádruple crimen en Trujillo. (Foto: Andina)
Revoredo defiende informe forense sobre muerte de suboficial tras cuádruple crimen en Trujillo. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El general PNP Víctor Revoredo Farfán, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), se pronunció sobre los cuestionamientos a la causa de muerte del suboficial Manuel Diego Vela Rodríguez, quien falleció el último domingo en Trujillo, horas después del cuádruple crimen y secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla.

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