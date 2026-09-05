El general PNP Víctor Revoredo Farfán, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), se pronunció sobre los cuestionamientos a la causa de muerte del suboficial Manuel Diego Vela Rodríguez, quien falleció el último domingo en Trujillo, horas después del cuádruple crimen y secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla.

Revoredo cuestionó, en diálogo con RPP, las versiones que ponen en duda la causa del fallecimiento del agente policial y sostuvo que quienes realizan esos cuestionamientos estarían incurriendo en un delito contra la paz pública.

“[Por] mi poca experiencia de 34 años en homicidios, yo creo que algunos están cometiendo delito contra la paz pública, porque están profanando a una persona que ya tiene acreditado un auscultamiento de epidermis, de dermis, de tejido adiposo por el máximo representante de la tanatología forense en el Perú: el médico legista ”, declaró.

Los cuestionamientos surgieron luego de que la prensa difundiera documentos con información distinta sobre la causa del deceso.

Según un acta de constatación policial y un acta de ocurrencia policial, ambas emitidas el domingo, el diagnóstico médico de muerte consignaba un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave por proyectil de arma de fuego (PAF).

Sin embargo, el acta de necropsia, suscrita al día siguiente, establecía como causa del deceso un traumatismo encéfalo craneano severo, además de traumatismo torácico y abdominal y múltiples fracturas en el cráneo y las costillas.

Sobre el brazalete de una discoteca

Otro de los elementos mencionados en las últimas horas corresponde a un brazalete de la discoteca ‘Nosos’, que, según un informe del programa Beto a Saber, habría estado en poder del suboficial al momento de su fallecimiento.

El establecimiento también habría sido visitado por las víctimas del cuádruple crimen ocurrido en Trujillo.

Consultado sobre esta versión, Revoredo señaló que no podía confirmarla ni descartarla. Sí indicó que Vela Rodríguez se encontraba de cumpleaños el día de su muerte.

“No puedo corroborar ni descartar lo que usted dice [sobre el brazalete], era su onomástico” , manifestó durante la entrevista.

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El jefe de la Dirincri agregó que la posibilidad planteada por el periodista Fernando Carvallo se basaba en una fuente abierta y sostuvo que, según la información que conoce, el suboficial estaba celebrando su cumpleaños.

El fallecimiento de Vela Rodríguez ocurrió el mismo día del cuádruple crimen y secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla en Trujillo. Las circunstancias de su muerte son materia de atención en las investigaciones relacionadas con ambos hechos.

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