La Victoria: detienen a sujeto que golpeó a policía durante intervención | VIDEO

Johander Omar López Vivas, de 24 años, fue detenido en el cruce de las calles Huamanga y Sebastián Barranca, en La Victoria, luego de agredir a una agente de la Policía Nacional del Perú. De acuerdo con las autoridades, la suboficial de tercera Amanda Zumaeta López se le acercó al ver que peleaba con su pareja en plena vía pública.



El hombre, que se encontraba en aparente estado de ebriedad, se resistió a la intervención y golpeó en el rostro a la agente.

► San Juan de Lurigancho: capturan a banda que asaltaba avícolas

► San Juan de Miraflores: sujetos dispararon doce veces contra dos amigos | VIDEO

Otra agente policial que acompañaba a la policía agraviada solicitó apoyo a la unidad más cercana y el ciudadano venezolanos logró ser detenido.

"Yo no he agredido a nadie. No le he visto ningún moretón", dijo López Vivas mientras era trasladado a la sede de la Depincri de La Victoria. Pero varios vecinos aseguraron haber sido testigos de la agresión.

López, que es venezolano, será denunciado por violencia, resistencia a la autoridad y lesiones leves. Además, se investigará su situación migratoria.

Detienen a sujeto que agredió a policía que se resistió a intervención (Video: América Noticias).

Lea también...