Esta mañana, Walter Huamán Crisóstomo (37) fue intervenido por la Policía Nacional tras ser acusado de intentar quemar a una mujer con una bomba molotov en el distrito de La Victoria.



Personal femenino de la comisaria de Apolo ubicó al sujeto, quien trabaja como mototaxista, en el cruce de la avenida Aviación y el jirón Sucre, tras recibir información sobre su paradero.



En conferencia de prensa, el coronel PNP Gastón Rodríguez, jefe de la Región Policial Lima, indicó que el intervenido señaló que el problema no era contra María Salvio Gómez (43), sino contra un hijo de ella que anteriormente lo atacó con un cuchillo.



“Cabe señalar que la señora (María Salvio) no presentó alguna denuncia, recién ahora la Policía la contactó. El sujeto dice que el problema es con un hijo de ella que trató de hincarlo con un cuchillo, pero también señaló que las denuncias anteriores no fueron puestas por su hija, sino por la señora por un tema de agresión”, indicó el oficial para Canal N.

En declaraciones a la policía, el sujeto insistió con que él fue víctima de agresión primero. Esta versión dista de lo señalado por la familia, que lo acusa de acosar a la hija de la agraviada.



“Yo tengo problemas con un hijo de la señora que me hincó en la barriga con un cuchillo, eso no me deja trabajar. Voy donde la señora y le pregunto por su hijo y ella me dice que no tiene hijos, me mandaba a otro lado”, declaró el intervenido.