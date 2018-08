La Victoria: detienen a sujeto acusado de violar a hijastra de 10 años

La Policía Nacional detuvo anoche en La Victoria a un sujeto acusado de violar a su hijastra de 10 años. El sujeto insistió en su inocencia. "No sé por qué me detienen. No la he violado yo", dijo mientras los agentes lo trasladaban a la Depincri de Apolo.

Según la madre de la víctima, su conviviente se escapó del trabajo para volver a la casa y aprovecharse de la niña. Al volver ella, notó a su hija nerviosa y sospechó que algo había ocurrido mientras ella no estaba. "Su cama la he encontrado sucia. Su uniforme, también sucio", contó a América Noticias.

La mujer llevó inmediatamente a la niña al médico legista. Este confirmó que había sido ultrajada y no sería la primera vez.

Según la madre, en julio pasado descubrió que su pareja había violado a la menor. "'Discúlpame', me dijo, 'no va a volver a suceder eso'. Yo he confiado", contó y aseguró estar arrepentida de no haberlo denunciado en ese momento.



La mujer tiene otros dos hijos con el presunto agresor.

Lea también...