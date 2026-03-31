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Vigilante es atacado por al espalda por un sicario en VIpol de Naranjal, SMP. (América TV)
Vigilante es atacado por al espalda por un sicario en VIpol de Naranjal, SMP. (América TV)
Por Redacción EC

Un vigilante se encuentra grave e internado en un hospital luego de ser atacado por la espalda a balazos por un sicario en la urbanización Vipol de Naranjal, en San Martín de Porres.

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