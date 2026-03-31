Un vigilante se encuentra grave e internado en un hospital luego de ser atacado por la espalda a balazos por un sicario en la urbanización Vipol de Naranjal, en San Martín de Porres.
Un vigilante se encuentra grave e internado en un hospital luego de ser atacado por la espalda a balazos por un sicario en la urbanización Vipol de Naranjal, en San Martín de Porres.
Robin Wuilians Rodríguez Ortiz estaba supervisando una reja cerrada en el ingreso a la urbanización por el jirón Uranio este lunes 30 de marzo cuando, a las 12:27 del mediodía, es baleado por un sujeto en capucha que huyó con otro sujeto en una motocicleta lineal.
Los vecinos de la zona salieron tras escuchar los disparos y ayudaron a trasladar al vigilante en estado de gravedad a una posta cercana, de donde luego lo trasladaron al Hospital Cayetano Heredia, donde permanece en estado crítico.
Según familiares y las primeras versiones de la policía, el objetivo original del sicario era el hermano gemelo de Robin Wuilians Rodríguez Ortiz, quien había sido amenazado por extranjeros hace pocos días.