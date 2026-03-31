Un vigilante se encuentra grave e internado en un hospital luego de ser atacado por la espalda a balazos por un sicario en la urbanización Vipol de Naranjal, en San Martín de Porres.

Robin Wuilians Rodríguez Ortiz estaba supervisando una reja cerrada en el ingreso a la urbanización por el jirón Uranio este lunes 30 de marzo cuando, a las 12:27 del mediodía, es baleado por un sujeto en capucha que huyó con otro sujeto en una motocicleta lineal.

Vigilante es atacado por al espalda por un sicario en VIpol de Naranjal, SMP. (América TV)

Los vecinos de la zona salieron tras escuchar los disparos y ayudaron a trasladar al vigilante en estado de gravedad a una posta cercana, de donde luego lo trasladaron al Hospital Cayetano Heredia, donde permanece en estado crítico.

Según familiares y las primeras versiones de la policía, el objetivo original del sicario era el hermano gemelo de Robin Wuilians Rodríguez Ortiz, quien había sido amenazado por extranjeros hace pocos días.