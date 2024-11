Un joven mototaxista fue asesinado de seis balazos frente a sus compañeros cuando se encontraban en la intersección de las avenidas Central con Modelo, distrito de Villa El Salvador. El atroz crimen ocurrió en la madrugada de hoy, martes 5 de noviembre.

Según América Noticias, dos sicarios a bordo de una motocicleta llegaron y dispararon sin piedad a Cristian Huamaní Piscoya, quien desde hace unos dos años se inició en este rubro.

Tras el ataque, sus compañeros, que no resultaron heridos en este ataque, escaparon y se desconoce su paradero. Los familiares reclaman porqué no fue auxiliado. Además, no brindaron declaraciones, sin embargo, se dio a conocer que antes de la muerte de Huamaní Piscoya, lo vieron discutir con otra persona.

“Él (Christian Huamaní) trabaja en la moto, 3 o cuatro años ya. Fueron a mi casa, me dijeron que estaba tirado y pensamos que se habían roto las llantas, pero luego dijeron que lo han baleado. Queremos ver las cámaras para ver cómo han sucedido las cosas”, expresó su sobrino a Exitosa.

La Policía Nacional del Perú (PNP) cercó la zona e inició la recolección de los casquillos de bala, así como otras pruebas que puedan identificar a los responsables de este crimen, que estaría relacionado al cobro de cupos.

Estado de emergencia

Cabe recordar que Villa El Salvador junto a Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Lurigancho - Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa y Los Olivos, en la provincia de Lima, así como en el distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao, se encuentran en estado de emergencia. Esta medida tiene una duración de 60 días calendario y busca proteger a la población de las amenazas a su seguridad.