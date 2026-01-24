Matan a balazos a mototaxista en Villa El Salvador pese al estado de emergencia. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)
Matan a balazos a mototaxista en Villa El Salvador pese al estado de emergencia. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)
Redacción EC

La ola de violencia contra el sector del continúa en Lima, pese al vigente. Un conductor de mototaxi fue asesinado a balazos en el distrito de , en un nuevo ataque que genera alarma entre los trabajadores del rubro.

La víctima fue identificada como Alex León Rodríguez, quien, según testigos, fue emboscado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta mientras retornaba a su domicilio, ubicado al sur de la capital. Los atacantes abrieron fuego en reiteradas ocasiones y luego huyeron con dirección a la avenida Pastor Sevilla.

Ejecutan a mototaxista en presunto caso de extorsión. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)

Gravemente herido, el transportista fue trasladado de inmediato al Hospital de Emergencias Villa El Salvador; sin embargo, el personal médico confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones causadas por los impactos de bala.

Tras el ataque, efectivos de la Policía Nacional del Perú acordonaron la zona para iniciar las diligencias correspondientes. Durante la inspección técnico-policial, peritos de criminalística recogieron hasta nueve casquillos de bala en los alrededores, lo que evidencia la violencia con la que se perpetró el crimen.

Si bien el móvil del homicidio aún se encuentra en investigación, las primeras hipótesis apuntan a un presunto contra conductores de mototaxis. Vecinos del sector señalaron que no se trata de un hecho aislado y que en la zona ya se han registrado otros asesinatos vinculados al cobro de cupos.

Asesinan a conductor de mototaxi en el sur de Lima. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)

Este crimen se suma a otros ataques recientes contra transportistas en la capital, como el ocurrido en Puente Piedra, donde un conductor de colectivo fue baleado por un sicario que se hizo pasar por pasajero.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

