La ola de violencia contra el sector del transporte público continúa en Lima, pese al estado de emergencia vigente. Un conductor de mototaxi fue asesinado a balazos en el distrito de Villa El Salvador, en un nuevo ataque que genera alarma entre los trabajadores del rubro.

La víctima fue identificada como Alex León Rodríguez, quien, según testigos, fue emboscado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta mientras retornaba a su domicilio, ubicado al sur de la capital. Los atacantes abrieron fuego en reiteradas ocasiones y luego huyeron con dirección a la avenida Pastor Sevilla.

Gravemente herido, el transportista fue trasladado de inmediato al Hospital de Emergencias Villa El Salvador; sin embargo, el personal médico confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones causadas por los impactos de bala.

Tras el ataque, efectivos de la Policía Nacional del Perú acordonaron la zona para iniciar las diligencias correspondientes. Durante la inspección técnico-policial, peritos de criminalística recogieron hasta nueve casquillos de bala en los alrededores, lo que evidencia la violencia con la que se perpetró el crimen.

Si bien el móvil del homicidio aún se encuentra en investigación, las primeras hipótesis apuntan a un presunto caso de extorsión contra conductores de mototaxis. Vecinos del sector señalaron que no se trata de un hecho aislado y que en la zona ya se han registrado otros asesinatos vinculados al cobro de cupos.

Este crimen se suma a otros ataques recientes contra transportistas en la capital, como el ocurrido en Puente Piedra, donde un conductor de colectivo fue baleado por un sicario que se hizo pasar por pasajero.

