A menos de una semana de la prórroga del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao para combatir la criminalidad, un joven venezolano fue asesinado de varios disparos en la cabeza en Villa El Salvador. El móvil del crimen fue la disputa de dos bandas criminales dedicadas a la extorsión en la modalidad del ‘gota a gota’.

La víctima de apenas 20 años estaba en el grupo 1, sector 1 del distrito, cuando un vehículo de color rojo con sus victimarios dentro se acercaron de manera sigilosa y lo balearon.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

La Policía Nacional del Perú (PNP), alerta por los vecinos que escucharon los disparos, intervinieron el vehículo y detuvo a dos sospechosos, uno de ellos en el hospital del distrito mientras que el otro se mantiene estable bajo custodia en la Depincri VES.

“Al parecer es un caso de gota a gota. La persona que habría estado extorsionando es la que ha sido ultimada con la misma arma con la que llegó, probablemente, a asesinar a dos sujetos también de nacionalidad venezolana”, señaló el general PNP, Óscar Arriola.

Asesinan a balazos a hombre en la vía pública.

La investigación continúa a manos de agentes de PNP, no se descarta que hayan más involucrados en este macabro hecho.

Cifras de criminalidad en Perú

Una investigación de El Comercio revela que el Observatorio del Crimen y la Violencia, iniciativa del BCP y Capital Humano y Social S.A. sobre la inseguridad ciudadana, registra 1.271 casos de homicidios en lo que va del 2025.

816 casos de homicidio han sido clasificados por el observatorio según rangos etarios. La mayor concentración de víctimas está en los jóvenes de 18 a 30 años (38%), y también es alta entre las personas de 31 a 40 años (27%).