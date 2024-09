Los conductores de la empresa de transportes Santa Catalina, del distrito de Villa El Salvador, se han visto obligados a no salir a trabajar tras ser atacados a balazos por un grupo de extorsionadores, quienes vienen exigiendo el pago de cupos.

En diálogo con América Noticias, uno de los conductores señaló que la decisión de suspender sus recorridos se dará hasta que las autoridades correspondientes les brinden soluciones.

“Somos más de 500 trabajadores que estamos paralizando en las tres rutas. No podemos salir porque tenemos miedo y no podemos exponernos a este peligro. Hemos decidido no salir hasta que las autoridades nos den la seguridad del caso ”, dijo el chofer que prefirió mantener oculta su identidad.

Agregó que pese a que hay una denuncia previa, la Policía Nacional no se hace presente en el lugar y temen que los extorsionadores los vuelvan a atacar. Como se recuerda, la empresa viene recibiendo amenazas desde el último jueves 12 de setiembre.

“Nos han dejado un número de WhatsApp para llamar, pero nosotros no vamos a llamarlos. Por eso es que nos están presionando y disparando contra nuestras unidades”, mencionó.

Es importante mencionar que la investigación del caso está a cargo de la División de Criminalística (Divincri) de San Juan de Lurigancho y la comisaría de Villa El Salvador.