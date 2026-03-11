Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Villa El Salvador: conductor de la empresa Santa Catalina es asesinado a balazos. (Foto: Captura/24 Horas)
Villa El Salvador: conductor de la empresa Santa Catalina es asesinado a balazos. (Foto: Captura/24 Horas)
Por Redacción EC

El conductor Michel Hurtado Serna, de 44 años, murió tras ser atacado a balazos la tarde del miércoles en el distrito de Villa El Salvador. El transportista trabajaba para la empresa Santa Catalina.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.