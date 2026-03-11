El conductor Michel Hurtado Serna, de 44 años, murió tras ser atacado a balazos la tarde del miércoles en el distrito de Villa El Salvador. El transportista trabajaba para la empresa Santa Catalina.

De acuerdo con información difundida por 24 Horas, el hecho ocurrió cuando la unidad se encontraba en el paradero inicial de su ruta. En ese momento, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta interceptaron el bus y dispararon en varias ocasiones contra el conductor.

El transportista recibió al menos tres impactos de bala. Tras el ataque, vecinos y testigos intentaron auxiliarlo mientras aguardaban la llegada de personal médico. Sin embargo, falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron a la zona para acordonar el área e iniciar las diligencias correspondientes. Según los primeros reportes, el sector no cuenta con cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables.

El crimen generó consternación entre los familiares de la víctima. Entre lágrimas, el hermano del conductor cuestionó la falta de medidas frente a la violencia que afecta a los transportistas.

“Se iba a casar, tiene dos hijos. A la empresa les pide que paguen, la empresa no paga, las autoridades no hacen nada. Dicen que van a garantizar que sigan trabajando, como lo dicen todos los días, pero ¿acaso han hecho algo de eso? No han hecho nada”, declaró a la prensa.