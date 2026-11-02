Dejan artefacto explosivo en la casa del recién electo alcalde de Villa El Salvador, Marcelino Huamán. Fotos: César.grados@photo.gec
Dejan artefacto explosivo en la casa del recién electo alcalde de Villa El Salvador, Marcelino Huamán. Fotos: César.grados@photo.gec
Por Redacción EC

La noche de ayer, domingo 01 de noviembre, un sujeto detonó un artefacto explosivo en el frontis de la vivienda de Marcelino Huamán, alcalde electo de Villa El Salvador en las últimas Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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