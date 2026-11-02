La noche de ayer, domingo 01 de noviembre, un sujeto detonó un artefacto explosivo en el frontis de la vivienda de Marcelino Huamán, alcalde electo de Villa El Salvador en las últimas Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Cámaras de seguridad captaron cuando al promediar las 11 de la noche, un joven vestido de short negro y capucha del mismo color, prendió un objeto y lo lanzó a la puerta de la vivienda de Huamán para luego huir con rumbo desconocido mientras era perseguido, al parecer, por vecinos de la zona.

Al lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes verificaron que no hubo heridos, pero si daños en la infraestructura del portón, la cochera y un auto estacionado de color plomo que sería del burgomaestre.

Para RPP, la autoridad electa de Villa El Salvador sostuvo que siempre han sido frontales en señalar la corrupción “que hay en la municipalidad. Entonces, no tengo enemigos de ningún lado, entonces de algún lugar debe venir”, puntualizó.

Huamán detalló que, durante la campaña de este año, también se dejó un artefacto explosivo en su vivienda; pero en aquel momento la Policía logró desactivarlo.

Estado de emergencia

El pasado 25 de octubre, el Gobierno de Keiko Fujimori prorrogó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, con el objetivo de enfrentar la criminalidad y otras situaciones de violencia. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 142-2026-PCM, publicado en la sección de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

La nueva prórroga entró en vigor el 28 de octubre de 2026, debido a que la declaratoria anterior, establecida mediante el Decreto Supremo N.º 123-2026-PCM, continúa vigente hasta esa fecha.