Dos adolescentes de 16 años murieron ahogados y un menor de 15 años permanece desaparecido tras ingresar al mar en la playa Llanavilla, ubicada en el distrito de Villa El Salvador. La Policía desplegó un operativo de búsqueda por aire y mar para localizar al adolescente, pero suspendió las labores al anochecer debido a la falta de visibilidad en la zona.

El hecho ocurrió luego de que los tres menores acudieran al balneario tras no asistir a clases. Según indicó la madre de uno de ellos, su hijo salió de su vivienda junto con amigos del vecindario sin contar con su permiso.

Policía busca a adolescente desaparecido en playa Llanavilla tras muerte de dos jóvenes. (Foto: Captura / América Noticias)

Al momento del ingreso de los adolescentes al agua, en la playa ondeaba una bandera roja, señal que advertía sobre la falta de condiciones aptas para los bañistas y el peligro que representaba el mar.

Tras lo ocurrido, efectivos de la Policía iniciaron las labores de búsqueda del menor desaparecido. Para ello, utilizaron un helicóptero y motos acuáticas con el objetivo de rastrear la zona costera. Sin embargo, las operaciones no permitieron ubicar al adolescente.

Las acciones de rescate y localización se extendieron hasta el anochecer. Ante la falta de visibilidad, los agentes comunicaron a los familiares la suspensión temporal de las operaciones en el mar.

De acuerdo con lo informado a los parientes, la Policía reanudará las labores de búsqueda al día siguiente en la playa Llanavilla. Mientras tanto, la familia permanece a la espera del reinicio del operativo para continuar con la búsqueda del menor de 15 años.

¿Cómo llamar a emergencias?

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

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