Una empresaria que tiene su negocio en el parque Industrial, en el distrito de Villa El Salvador, es la nueva víctima de la organización criminal extranjera “El Tren de Aragua”. Los hampones le exigen el pago de 40 mil dólares para no atentar contra su vida y la de su familia.

De acuerdo a Latina, las extorsiones contra la agraviada -quien mantuvo en reserva su identidad- comenzaron el último lunes.

“Lo que hemos con mi familia desde el día lunes por temor es irnos a dormir a un hostal. Luego me armé de valor con mi esposo y dijimos vamos a enfrentar esto, fuimos a la casa, acomodamos las camas, juntamos los dos colchones y ahí estamos durmiendo con las cámaras encendidas, con las teles prendidas para que no nos pase nada”, contó.

“El primer mensaje (extorsivo) nos llegó el día lunes. Me pidieron 100 mil dólares, pero como no respondí (a sus mensajes en WhatsApp) me dijeron que me iban a ayudar y que ahora iba a ser 50 mil dólares . Me dieron como última opción que ayer, miércoles, debía entregar 40 mil dólares” , añadió.

En otro momento, la empresaria reveló que en un inicio recibía mensajes extorsivos desde un solo número telefónico, pero como ayer no cumplió con el pago de los 40 mil dólares, diferentes números desconocidos han empezado a comunicarse con ella.

“Me mandan videos con granadas, armas de fuego. La Policía me dice que esté tranquila que no haga nada. Pero, ¿si pasa algo?”, señala. Además, agrega que los hampones conocen todos sus movimientos y sospecha que esa información sale de sus trabajadores.