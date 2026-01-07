Las extorsiones a empresas de transporte continúan en Lima Metropolitana y el Callao. Esta vez, en el distrito de Villa El Salvador, dos líneas de buses fueron atacadas a balazos durante la madrugadaa manos de sicarios que les exigen pagar cupo. Este hecho delictivo ocurre en plena prórroga del estado de emergencia.

Se trata de la línea 41 y la E (también conocida como la 10). En el primer caso, la unidad vehicular estaba ya estacionada en su paradero final, ubicado en el sector dos del mencionado distrito, frente a la avenida Mariano Pastor Sevilla.

América Noticias indicó que fueron un total de siete balazos que impactaron entre los vidrios laterales y la carrocería.

¿Cómo ocurrió el ataque a la línea 41?

El dueño del vehículo indicó que el chofer estaba descansando junto a unos amigos al otro lado del bus, cuando se percataron que un sujeto desconocido llegó y abrió fuego. La intención: asesinar al conductor.

Al lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y agentes de Criminalística para cercar la escena y recoger los restos de bala que quedaron regados por el piso. Además, constataron el daño en la estructura del vehículo.

Segundo ataque en VES

Casi al mismo tiempo, pero en el otro extremo de Villa El Salvador, delincuentes dispararon contra el vehículo de pasajeros en plena vía pública. Lamentablemente, el chofer resultó herido y luego llevado al hospital del distrito, donde permanece estable.

En ambos casos será la Depincri Villa El Salvador, unidad especializada que se encargará de identificar a los responsables de los disparos, analizando las imágenes de las cámaras de seguridad de los negocios a los alrededores al sector para identificar rastrear el trayecto de los atacantes.

Hasta el 22 de diciembre, según el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol PNP) las denuncias por extorsión llegaron a 25.196.