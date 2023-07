Un desconocido arrojó un artefacto explosivo contra una vivienda ubicada en el sector 6, grupo 6, en el distrito de Villa El Salvador. El estruendo alarmó a los vecinos de la zona y dejó daños en las ventanas y las macetas de la propiedad atacada. El hecho ocurrió en la noche del último sábado, 15 de julio.

Según el video registrado por la cámara de seguridad del inmueble, el sujeto que deja el explosivo ya había sido visto por la dueña de la casa, e incluso su accionar sospechoso llamó la atención de los vecinos.

Luego que estos advirtieran que el sujeto había colocado un paquete a pocos metros de la casa, el artefacto explosiona. En las imágenes de la cámara de seguridad se aprecia que el sujeto huye corriendo del lugar.

mira el video

La dueña de la casa, cuya identidad no se dio a conocer, indicó que es la segunda vez en la semana que sujetos atacan su propiedad, pues el pasado lunes dispararon contra la puerta y dejaron un sobre con amenazas.

“Metieron un balazo en la puerta y dejaron un sobre extorsionándome, me piden 250 mil soles. Quieren plata a cambio de no matar a mi familia. De dónde les voy a dar eso si yo no tengo (dinero)”, dijo la agraviada a América Noticias.

Las imágenes del hecho delictivo ya se encuentran en poder de la Policía Nacional.